Un regalo di Natale al giorno: -4

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Con le idee regalo pubblicate finora abbiamo provato ad accontentare, tra le altre, persone coi capelli ricci, persone a cui piace il calcio, nostalgici dei giochi da tavolo degli anni Novanta e intenditori di camicie anni Settanta. Anche il regalo di oggi è uno di quelli che vanno bene solo per una categoria molto precisa di persone e quella categoria sono gli appassionati di montagna, o meglio, gli appassionati di film che parlano di storie di montagna (a volte le due categorie coincidono, ma non sempre). Se hanno già visto Everest su Netflix e La morte sospesa su NowTv più volte, questo regalo potrebbe essere una buona idea per ampliare la loro scelta.

Da ottobre infatti esiste una piattaforma di streaming che offre un catalogo di film, soprattutto documentari, che parlano di avventure in montagna, alpinismo e arrampicata. Si chiama InQuota e nasce da una collaborazione tra il Trento Film Festival e il Centro di cinematografia e Cineteca del CAI (Centro Alpino Italiano). Per il momento nel catalogo ci sono 29 film ma ogni settimana ne viene aggiunto uno nuovo che rimane online per un anno. Sono in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Si possono vedere tutte le volte che si vuole, su computer e dispositivi mobili fino a un massimo di cinque diversi (per informazioni tecniche più precise si può leggere qui), ma solo quando si è online, perché non si possono scaricare.

L’abbonamento annuale costa 50 euro, ma per i soci del CAI c’è uno sconto. Non esiste al momento la possibilità di regalare l’abbonamento, quindi quello che consiglia l’assistenza clienti è di creare un account a nome della persona a cui si desidera fare il regalo usando però il proprio indirizzo email e la propria carta di credito. Quando il pagamento è andato a buon fine, basta sostituire l’indirizzo email con quello dell’altra persona e annullare o cambiare i dati della carta di credito per evitare il rinnovo automatico sul proprio conto allo scadere dell’anno. Se avete dubbi comunque potete leggere qui.

