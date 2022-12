Un regalo di Natale al giorno: -8

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Il secondo regalo di questo calendario dell’avvento di idee era un gioco da tavolo facilissimo da imparare e divertente un po’ per chiunque abbia dagli 8 anni in su. Il regalo di oggi è sempre un gioco da tavolo, ma è un po’ più impegnativo e costa un bel po’ di più: 96 euro su Amazon e 112 su IBS. Si chiama HeroQuest ed è la riproposizione di uno storico gioco da tavolo pubblicato da MB Giochi (gli stessi di L’Isola di Fuoco e Hotel, per chi li conosce) nel 1989, che diventò in quegli anni un piccolo oggetto di culto e successivamente un pezzo da collezione.

Il gioco ebbe un enorme successo tra gli anni Ottanta e Novanta perché proponeva dinamiche complesse, vicine a quelle dei giochi di ruolo (cioè quei giochi dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi e creano le ambientazioni dove si sviluppa la storia, magari ispirandosi a film, libri o eventi storici), ma che a differenza di quelli aveva un sacco di elementi visuali che aiutavano i giocatori e arricchivano il gioco. Per la prima volta in questo genere di giochi il tabellone era pieno di miniature, carte, porte, forzieri e mobili, che rendevano le partite molto più ricche ed evocative. Nel 2020 Hasbro rilevò i diritti del vecchio editore e fece una campagna di raccolta fondi per finanziare la nuova pubblicazione: l’obiettivo fu raggiunto in meno di 24 ore e nel 2022 è uscita questa nuova versione, che è molto fedele all’originale anche se ne rinnova alcuni elementi, come la grafica, alcune missioni e il mondo di gioco.

È un gioco da tavolo a tema fantasy con un grande tabellone componibile e diverse miniature: i giocatori sono avventurieri che si muovono all’interno di un dungeon (cioè una serie di antri sotterranei) pieno di mostri e tesori. Chi ci ha giocato lo descrive in breve come «uno di quei giochi in cui si esplora, razzia e uccide»: è adatto a chi se lo ricorda da quando ci giocava da bambino o a chi conosce almeno un po’ alcune meccaniche dei giochi da tavolo che in inglese si definiscono dungeon crawler. Si può giocare in un massimo di 5 persone (4 avventurieri e Zargon, il cattivo da sconfiggere) affrontando 14 diverse missioni, ognuna con obiettivi e una disposizione del tabellone leggermente differente. Oltre al gioco base ci sono poi diverse espansioni, come Frozen Horror (40 euro) o La Maga dello Specchio (50 euro).

Ne vuoi ancora?

– Qui ci sono altre 15 idee per regali di Natale di vario tipo

– Qui ci sono i regali dei giorni scorsi

– e qui ci si può iscrivere alla newsletter di Consumismi, che a dicembre arriva due volte a settimana ed è dedicata interamente ai regali di Natale

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.