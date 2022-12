Un regalo di Natale al giorno: -7

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Il regalo al giorno di oggi è una spazzola, e in particolare una spazzola per persone con i capelli ricci. È prodotta da Denman, un marchio che fu fondato nel 1938 da un imprenditore nordirlandese, John Denman Dean, e che nel settore è diventato famoso un po’ in tutto il mondo. Per intenderci, è il marchio di prodotti per capelli usato dai parrucchieri e dagli acconciatori del set di Bridgerton, la serie tv ambientata nell’alta società londinese nel periodo della Reggenza, cioè gli anni tra il 1811 e il 1820.

Denman vende spazzole di molti tipi, ma quella che consigliamo è pensata espressamente per chi ha i capelli ricci e non serve – come tutte le altre spazzole – a districare i nodi (non provateci, perché le setole sono dure e non è piacevole), bensì a ottenere boccoli più definiti che si mantengono fino al lavaggio successivo. Va usata dopo aver lavato i capelli, quando sono già stati pettinati, e dopo aver messo eventuali spume o gel per i ricci. Si può usare in diversi modi più o meno impegnativi, con risultati leggermente diversi: questo video ne illustra quattro.

Negli ultimi mesi è stata protagonista di molti video – indovinate? – virali su TikTok, ma possiamo affermare che è stata molto apprezzata anche da persone ricce del mondo reale. Ce ne sono di diversi colori e taglie: la D4 (18 euro) è più grande, con le setole più separate ed è quindi più adatta a chiome molto fitte, altrimenti per chiome meno dense e capelli più sottili va bene la D3 (15 euro).

