Alle elezioni in Tunisia hanno votato in pochissimi: l’affluenza finale è stata dell’8,8 per cento

Il primo turno delle elezioni legislative in Tunisia, che si sono svolte sabato, ha dato un primo risultato chiaro: ha vinto il boicottaggio annunciato dalla gran parte dei maggiori partiti di opposizione al presidente Kais Saied. L’affluenza finale al voto è stata infatti dell’8,8 per cento, una percentuale bassissima e nettamente inferiore al già deludente dato del 30,5 per cento registrato per il referendum costituzionale di luglio. Kais Saied, presidente dal 2019 e protagonista di una svolta autoritaria nel paese, aveva personalmente proposto il nuovo sistema elettorale, che prevede solo candidati indipendenti e non legati ai partiti: comporranno un parlamento i cui poteri saranno limitati e poco chiari.

I primi risultati dovrebbero essere resi noti lunedì, quelli definitivi mercoledì, ma il nuovo parlamento non entrerà in funzione prima di marzo: sono previsti ballottaggi per i distretti “contesi”. Saied aveva sospeso i lavori del precedente Parlamento nel luglio 2021 e lo aveva definitivamente sciolto a marzo. Il bassissimo tasso di partecipazione al voto è un chiaro segnale della perdita di consenso del presidente, causata anche dalla pressante crisi economica, dopo che la svolta autoritaria del 2021 era stata accolta con un certo favore dalla maggioranza dei tunisini. Il Fronte di Salvezza Nazionale, a cui hanno aderito molti dei partiti di opposizione, ha chiesto le dimissioni del presidente dopo il fallimento delle elezioni.