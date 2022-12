Secondo James Cameron Jack non poteva starci sulla zattera in Titanic

La tragica fine della storia d’amore fra Jack e Rose, i due protagonisti di Titanic, è oggetto di discussioni fra fan e spettatori da quando il film è uscito, nel 1997. Il regista James Cameron ha detto più volte di sentirsi «perseguitato» dalle domande e dalle polemiche sulla morte di Jack e si è quindi deciso a chiudere una volta per tutte la questione, presentando uno studio scientifico che dimostra che entrambi i protagonisti non si potessero salvare dal naufragio sulla zattera di fortuna. Il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio quindi «doveva per forza morire».

Al centro delle discussioni, che vanno avanti da ormai 25 anni, è la scena della zattera, o meglio della porta usata come zattera, dopo il naufragio del Titanic. I due ragazzi, la diciassettenne e ricca viaggiatrice di prima classe Rose DeWitt Bukater, interpretata da Kate Winslet, e lo squattrinato artista Jack Dawson (che invece viaggia in terza classe) vedono la loro nascente e travolgente storia d’amore interrotta dal naufragio del Titanic. Finiti insieme nelle gelide acque dell’Atlantico, trovano la porta di una cabina che galleggia sulle onde. Dopo aver provato a salirci entrambi, ma constatato che la porta affonderebbe, Jack lascia salire Rose, permettendole di evitare le acque gelide e condannandosi però a morte per ipotermia. La ragazza verrà in seguito salvata, dopo aver giurato a Jack che non lo avrebbe dimenticato.

Fin dalla sua uscita una buona fetta dei fan del film – che è il terzo di sempre per incassi e il primo per premi Oscar vinti (11, come Ben Hur e Il Signore degli Anelli – Il ritorno de re) – ha sostenuto la tesi che su quella porta usata come zattera potessero stare entrambi i ragazzi, salvandosi. Sui forum e sui social network il personaggio di Rose è stato definito egoista e la stessa Kate Winslet, in una delle tante interviste, ha detto di credere che il personaggio di DiCaprio si sarebbe potuto salvare.

James Cameron, regista del film, non è mai stato della stessa opinione, anzi si è mostrato spesso infastidito dal dibattito sulla questione, che in passato ha definito «stupido»: «È come chiedersi se Romeo avrebbe potuto aspettare a prendere il veleno o avrebbe potuto evitare di portare il coltello con cui Giulietta si sarebbe uccisa». Ora però ha annunciato di voler dare una risposta meno filosofica e più scientifica alla questione, in modo da chiuderla definitivamente.

Intervistato dal Toronto Sun per la promozione del suo nuovo film Avatar 2: La via dell’acqua, Cameron ha raccontato di aver commissionato e documentato uno studio scientifico che dimostra che i due non sarebbero sopravvissuti insieme sulla zattera di fortuna. Lo studio uscirà come speciale in occasione del ritorno nelle sale di Titanic, in nuova versione con tecnologia 4K, programmata negli Stati Uniti per il prossimo 14 febbraio, festa di San Valentino.

Cameron ha detto: «Abbiamo realizzato un’analisi forense completa con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film». Due controfigure della stessa corporatura dei due attori originali sono stati equipaggiati con sensori sul corpo e «dentro il corpo» (dice il regista) e sono stati messi in acque ghiacciate. Le rilevazioni e gli studi, effettuati con vari metodi, hanno confermato che non si sarebbero potuti salvare entrambi.

Cameron conclude: «Jack doveva morire, spero che questo chiuda per sempre la questione. È una storia di amore, sacrificio e mortalità, l’amore si misura con il sacrificio, come in Romeo e Giulietta». Non è il primo esperimento scientifico organizzato per dirimere la questione: nel 2012 il popolare programma televisivo MythBuster fece una simulazione simile, arrivando però a conclusioni opposte. Secondo gli autori del programma Jack e Rose avrebbero potuto stabilizzare la zattera legando alla struttura i giubbotti di salvataggio che indossavano e a quel punto restare entrambi sulla porta restando asciutti all’80 per cento: una conclusione molto scientifica e poco romantica.

James Cameron nella stessa intervista al Toronto Sun ha anche svelato che Leonardo DiCaprio aveva rischiato di perdere la parte perché, essendo convinto di aver già passato tutti i provini, si era inizialmente rifiutato di effettuarne un ultimo in coppia con Kate Winslet. Cameron era pronto a cercare un altro protagonista ma alla fine quel piccolo disguido fu risolto.

