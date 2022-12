Un regalo di Natale al giorno: -18

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Le cose da mangiare a tema natalizio sono un grande classico dei regali di Natale e vanno molto bene per tutte quelle persone a cui si vuole mostrare affetto, ma con cui non si ha la confidenza necessaria per pensare a qualcosa di più elaborato, costoso o personalizzato. Potete buttarvi senza sbagliare sui soliti panettoni, pandori e marron glacé, oppure potete trovare qualcosa di un po’ più originale ma ugualmente appropriato alla ricorrenza.

Un’idea testata e approvata dalla redazione del Post – e molto adatta per tutte le età – sono i prodotti della Bottega del Biscotto, una piccola rivendita di prodotti da forno e pasticceria che si trova a Reggio Emilia. Vende biscotti di ogni tipo provenienti da tutta Europa e li spedisce in Italia prendendo ordini su Instagram: dal lunedì al sabato (festivi esclusi) è disponibile online dalle 6 alle 13:20 e poi dalle 16 alle 18:30, mentre il giovedì solo di pomeriggio. Da qualche settimana promuove in particolare i biscotti confezionati in scatole di latta a tema natalizio: alcune più moderne come questa di biscotti tipici inglesi (15,90 euro) e altre più “vintage” come questa danese (8,90 euro). Ma si trova anche molto altro: per esempio questa cassetta della posta con Babbo Natale è ripiena di cioccolata al latte.

Prezzi e altri dettagli vanno chiesti direttamente a loro, mandando un messaggio privato su Instagram e i pagamenti si possono fare con Satispay o bonifico: le spese di spedizione vanno da 6 euro e 90 in su. Per essere sicuri di ricevere tutto in tempo per Natale bisogna fare l’ordine entro il 19 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bottega del biscotto (@bottegadelbiscotto)

Se l’idea dei biscotti in scatole di latta non vi appassiona, un sito che spedisce cose da mangiare provenienti da tutta Europa ma con una selezione più varia è Drogheria Europea. C’è, appunto, un po’ di tutto, dai dolci alle spezie, fino alla gastronomia salata: una possibile idea per un regalo natalizio sono i patè e foie gras di Maison Dubernet, una storica azienda francese. I barattoli da 125 grammi costano 12 euro (più la spedizione se si fa un ordine inferiore ai 49 euro): se ne può prendere uno solo o fare una composizione. Per regali più italiani e geolocalizzati invece potete dare un occhio al sito di Azienda Agricola Emanuela Bonomo (vende capperi, cucunci, passito e in generale prodotti tipici di Pantelleria) e a Sardinia eCommerce per bottarga, tonno, culurgiones, e altre specialità sarde.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.