Un regalo di Natale al giorno: -20

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Qualche mese fa un redattore del Post ha preso atto del fatto di aver sempre cucinato il riso nel modo sbagliato (cioè come lo fa la maggior parte delle persone in Italia, cioè come si cucina la pasta) e ha deciso di provare tre cuociriso. Sono elettrodomestici molto presenti nelle case delle famiglie asiatiche e diffusi anche in alcuni paesi occidentali, ma poco in Italia. La differenza principale con la cottura in pentola è che il riso viene sempre cotto al punto giusto, né scotto né troppo al dente né bruciato, e senza dover fare essenzialmente nulla a parte inserire la giusta quantità d’acqua. Il redattore dice di aver notato un grosso miglioramento, non tanto nel gusto quanto nella consistenza del riso che è morbida ma asciutta: quella tipica del riso fatto all’orientale appunto.

Una cuociriso potrebbe essere un bel regalo se conoscete qualcuno a cui piace il riso come accompagnamento (per esempio alle verdure o alla carne) e in generale l’uso che se ne fa nella cucina asiatica. Ce ne sono di poco ingombranti e il funzionamento è molto semplice: diciamo che è un elettrodomestico molto adatto anche a persone che non amano passare il loro tempo in cucina, perché fa tutto da solo. In commercio ce ne sono molti modelli a vari prezzi: tra quelle provate dal redattore del Post la più sofisticata è la Zojirushi, oggetto di culto in Giappone, che però costa più di 300 euro. Per spendere meno (anche sui 45 euro), un marchio affidabile è Reishunger, un’azienda tedesca che importa riso da tutto il mondo e che produce le sue cuociriso in Cina.

Se un elettrodomestico vi sembra un regalo troppo impegnativo (come spesa o come dimensioni) per quello che avevate in mente, ma l’idea vi piace, potete pensare a questa cuociriso da microonde di Sistema, un’azienda neozelandese. Il procedimento è lo stesso: ci si mette dentro il riso, la quantità d’acqua necessaria (che un po’ è indicata nel manuale, un po’ si mette a punto con l’esperienza) e del sale. Si mette tutto nel microonde per la cottura (anche qui le temperature e i tempi sono indicati) e in una decina di minuti è pronto. Ha moltissime recensioni molto buone e chi l’ha usata ne parla spesso con entusiasmo. Ha una capienza di 2,6 litri e costa 16 euro. Naturalmente dovete assicurarvi che la persona a cui la regalerete abbia un forno a microonde, se no è inutile.

Poi, se decidete di regalare una cuociriso di qualsiasi tipo, potete pensare di completare il regalo con questo ricettario illustrato di Corraini su come preparare gli onigiri, i tipici triangolini di riso giapponesi, che sono molto più facili da fare di quanto si pensi. Si chiama Onigiri koro koro ed è il frutto del lavoro di Aya Yamamoto, la proprietaria della Gastronomia Yamamoto, un ristorante giapponese di Milano, e della disegnatrice Yoshiko Noda, in arte Yocci. Qui trovate alcune pagine che avevamo pubblicato in occasione dell’uscita del libro. Costa 19 euro.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.