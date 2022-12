Un regalo di Natale al giorno: -21

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Nel 1803 il profumiere Jean-Vincent Bully aprì il suo omonimo negozio in rue Saint-Honoré a Parigi, diventando in breve molto conosciuto per una fragranza all’aceto per la cura del corpo, che divenne una specie di classico tra i prodotti di bellezza del tempo. La sua storia però finì male, con una serie di debiti che lo portarono a vendere il negozio. Nel 2014, una coppia francese composta da Victoire de Taillac e Ramdane Touhami ha scelto di rilanciare quel marchio e ha fondato Officine Universelle Buly 1803, con una elle in meno. Nel 2021 il marchio è stato comprato dal grosso gruppo di moda di lusso LVMH e ad aprile ha aperto un negozio a Milano. In tutto il mondo i loro negozi si distinguono perché riprendono lo stile delle antiche farmacie francesi di un tempo.

Oggi Buly vende profumi e prodotti per la cura del corpo ispirati dagli aromi di più parti del mondo, come Giappone, India o paesi africani, e uno dei suoi servizi più apprezzati è quello della personalizzazione, che si applica praticamente a tutto: tutte buone premesse per fare una bella figura con chi apprezza cose pensate, ricercate e un po’ di nicchia, oltre che con un’estetica molto curata.

Una buona parte delle cose in vendita è abbastanza costosa (i profumi da 75 ml vanno dai 137 euro in su) ma ci sono anche prodotti più abbordabili. Tra quelli che consigliamo come regali ci sono questo balsamo per le labbra (30 euro) in una scatolina di pelle vegetale disponibile in tantissimi colori, su cui è possibile far scrivere le iniziali della persona a cui volete regalarlo. Sempre per le labbra, l’Aker Fassi è uno dei cosmetici tradizionali della cultura marocchina, usato come lucidalabbra naturale e formato per la maggior parte da una polvere ricavata dai papaveri, che si può usare anche come blush: costa 12 euro.

Ci piace anche questa crema per le mani da 75 grammi a 38 euro (in questo caso la personalizzazione avviene sulla confezione, che ha un nastro di velluto di cui potete scegliere il colore) e vale lo stesso per questa a 43 euro. Un dentifricio non è un grande regalo, però in questo caso potrebbe valere la pena perché le confezioni di Buly sono davvero molto belle, costano 20 euro e hanno gusti come arancia, zenzero e chiodi di garofano; mela di Montauban; menta, coriandolo e cetriolo. Scegliete voi se aggiungere questo tappo da 7 euro, che funziona con molti dei tubetti di Buly, dentifrici compresi, ed è pensato per far stare in piedi e in vista le creme.

Il consiglio è poi di ritagliarsi del tempo per scovare tutte le cose eccentriche in vendita sul sito di Buly: i tanti pettini tra cui questo per le sopracciglia, gli strumenti per la barba o le piume di struzzo per accarezzarsi e rilassarsi.

Visto che di regali si parla, e che per qualcuno i bigliettini sono importanti tanto quanto il regalo, con cinque euro si può aggiungere al vostro pacchetto un biglietto scritto da un calligrafo. Se poi servisse un aneddoto in più per questo regalo, pare che César Birotteau, il famoso profumiere parigino finito in disgrazia protagonista dell’omonimo romanzo di Honoré de Balzac del 1837, sia ispirato proprio a Jean-Vincent Bully: nel caso stiate cercando un libro da aggiungere al regalo.

