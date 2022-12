Un regalo di Natale al giorno: -22

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani (o c’è quello di ieri). Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quest’estate tra chi segue le cose della moda si è fatto un gran parlare di una borsa del marchio Uniqlo, complice il prezzo economico (poco meno di 15 euro) e tantissimi video su TikTok in cui gli utenti che l’avevano comprata mostravano le cose che riuscivano a farci stare (l’hashtag #uniqlobag ha più di 30 milioni di visualizzazioni), paragonandola a una sorta di moderna borsa di Mary Poppins.

È una di quelle cose che non si sa se sono diventate virali dopo che tutti le hanno comprate o tutti le hanno comprate perché si è cominciato a dire che erano diventate virali, ma in ogni caso è stata poi molto apprezzata da chi l’ha acquistata. Il suo successo ha probabilmente a che fare con la tendenza degli ultimi anni a cercare cose normali, non eccentriche e senza loghi, e un più generale bisogno di comodità che si è accentuato con la pandemia.

La borsa è unisex, disponibile in diversi colori e con una forma a mezzaluna che ricorda un po’ un marsupio. In molti la trovano particolarmente comoda perché la forma a mezzaluna si adatta bene al corpo, la tracolla è regolabile e l’esterno è idrorepellente quindi facile da pulire. Oltre che il prezzo e la capienza a fronte di dimensioni contenute (misura 28cm in larghezza, 17 in altezza per una profondità di 10 cm), un’altra qualità spesso menzionata è la leggerezza quando è vuota, aspetto particolarmente interessante per quando si viaggia.

Per un periodo era esaurita in molti negozi fisici e online, soprattutto dopo le varie condivisioni su TikTok, ma ora sul sito di Uniqlo è disponibile in tutti e sei i colori in cui è stata prodotta (nero, arancione, panna, blu, verde, beige).

Se vi piace l’idea di una borsa capiente e semplice, ma non vi piace quella di Uniqlo, un’alternativa più costosa è questa del marchio Bèis, dell’attrice canadese Shay Mitchell (quella di Pretty Little Liars): ha due tasche e a seconda delle necessità quella posteriore si trasforma in uno zainetto, come mostrato qui, ma si può anche portare come marsupio. È disponibile in tre colori – beige, nero e marrone – e costa 83 euro.



