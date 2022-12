Tutti i problemi dei consultori in Calabria

Nel consultorio familiare di Locri, in provincia di Reggio Calabria, c’è un’ampia sala con dentro un semicerchio di sedie colorate: il personale le usa per svolgere corsi di preparazione al parto e gruppi di discussione e di ascolto con le utenti e gli utenti della struttura. Nella sala d’attesa ci sono alcuni giochi per bambini e l’atmosfera, confortevole e informale, fa capire piuttosto bene cosa oggi dovrebbe essere un consultorio: non un ambulatorio medico, ma un presidio territoriale socio-sanitario dedicato alla cura e alla salute sia fisica che psicologica della donna e della famiglia.

Nel consultorio di Locri, considerato il più completo nella Locride, lavorano cinque operatrici, un numero non sufficiente per svolgere tutto il lavoro necessario: un’ostetrica, un’infermiera, una psicologa, un’assistente sociale e una ginecologa. Mancano alcune figure, come il pediatra, e quasi tutte quelle che ci sono lavorano solo parzialmente nella struttura, perché impiegate allo stesso tempo in altri consultori, dove il personale è carente, di nuovo. Nel consultorio manca anche un ecografo, più volte chiesto dal personale all’azienda sanitaria provinciale (ASP) competente, quella di Reggio Calabria.

In Calabria i consultori laici e pubblici che non hanno sufficiente personale e adeguate strumentazioni sono sempre di più: «È un patrimonio che stiamo perdendo», ha detto Adele Murace del Movimento Riprendiamoci i consultori, formato da un gruppo di attiviste della Locride e che proprio in queste settimane sta cercando di far riaprire uno dei consultori che recentemente sono stati chiusi.

La Calabria non è l’unica regione italiana che ha questi problemi: testimonianze e racconti simili arrivano anche dalle Marche, dall’Umbria e dal Lazio, tra le altre. Ma è in un certo senso un caso a sé per le conseguenze di 12 anni di commissariamento della sanità, che tra piani di rientro dal debito e tagli delle spese sta impoverendo sempre di più, oltre ai consultori, anche ospedali e altri servizi della sanità pubblica, in moltissimi casi portando alla loro chiusura.

I consultori familiari furono istituiti con la legge 405 del 1975, in un periodo in cui vennero fatti importanti passi avanti sui diritti civili e sull’autodeterminazione della donna, per esempio con la riforma del diritto di famiglia e la legalizzazione del divorzio e dell’aborto: prima degli anni Settanta non solo era illegale divorziare o abortire, ma l’uomo era il capofamiglia, e la moglie gli era esplicitamente subordinata.

I consultori sono centri territoriali di cura e di ascolto, ma diversamente dagli ospedali sono caratterizzati da una forte componente sociale: nacquero sull’esempio dei centri autogestiti femministi (benché per come erano stati pensati furono in parte contestati dalle stesse femministe), e nel corso degli anni hanno contribuito a rafforzare l’emancipazione femminile, per esempio diffondendo l’uso della contraccezione e facilitando l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). I consultori possono anche offrire alcune prestazioni mediche come ecografie o pap test, e l’accesso è libero, immediato e gratuito, anche per persone minorenni e straniere.

Rispetto alla media nazionale la Calabria è relativamente vicina allo standard del numero di consultori previsti per legge (uno ogni 20mila abitanti): secondo l’indagine nazionale 2018-2019 fatta dall’Istituto Superiore di Sanità, in Calabria c’è un consultorio ogni 29mila abitanti circa (la media nazionale è uno ogni 32mila abitanti e la Lombardia, per fare un esempio, ne ha uno ogni 39mila). In alcune aree in particolare – come la Locride, che ha 7 consultori per circa 140mila abitanti – ci sono almeno sulla carta tutti i consultori che servono.

Nei fatti però la realtà è molto diversa. Benché risultino aperti e operativi, alcuni consultori in realtà sono chiusi. Nella Locride il caso più recente è stato quello del consultorio di Polistena, la cui chiusura è stata annunciata proprio lo scorso settembre a seguito del pensionamento dell’ultimo operatore, uno psicologo, ancora attivo nella struttura. Contro la chiusura del consultorio ha protestato pubblicamente il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, chiedendo all’ASP di Reggio Calabria il ricambio del personale, per ora senza ricevere risposta (contattata dal Post, l’ASP di Reggio Calabria non si è resa reperibile per chiarimenti sulla questione).

Ci sono poi casi di chiusure e riaperture cicliche, spesso dopo proteste organizzate dalle attiviste locali. Due casi piuttosto emblematici sono i consultori di Celico e di San Giovanni in Fiore, entrambi nell’area di Cosenza.

«Celico è rimasto chiuso per circa un mese a causa del mancato ricambio del personale pensionato: ora è stato riaperto, ma funziona due giorni a settimana e solo grazie a operatori e operatrici esterni o in mobilità da altri consultori», dicono le attiviste di FEM.IN. Cosentine in lotta, un collettivo femminista della zona, descrivendo una situazione di «costante tamponamento, con nulla di stabilizzato o garantito». Le attiviste di FEM.IN dicono che anche a Celico, come in altri consultori della regione, non c’è un ecografo.

Stefania Fratto, presidente dell’associazione Donne e Diritti, ha raccontato invece che a San Giovanni in Fiore, sempre nel cosentino, il consultorio sta funzionando due giorni a settimana dopo aver rischiato di chiudere nel giugno del 2021: «Abbiamo organizzato 15 giorni di sit-in per evitare che succedesse: mancano comunque molte figure, nessuna di quelle attive c’è a tempo pieno e sia qui che in ospedale mancano un ecografo e un mammografo».

Le attiviste di Riprendiamoci i consultori hanno raccontato anche del consultorio di Rosarno, sempre in provincia di Reggio Calabria, che fino a pochi mesi fa era aperto grazie alla sola presenza di un membro del personale amministrativo. Non è chiaro a cosa potesse servire un solo operatore di questo tipo in una struttura che dovrebbe occuparsi di prevenzione e ascolto. Il Post ha provato a contattare il consultorio in questione in più occasioni, ma il numero indicato sul sito, dove la struttura risulta aperta e funzionante, non risultava attivo: è quindi probabile che sia stato chiuso.

Riprendiamoci i consultori ha raccontato anche di casi in cui le utenti si sono presentate in un consultorio trovandolo chiuso senza nemmeno un avviso sulla porta: «È successo al consultorio di Siderno, dove alcune utenti che volevano fare un pap test sono rimaste in attesa almeno un’ora sotto la pioggia per poi iniziare a protestare», ha detto Murace.

Un’operatrice della provincia di Reggio Calabria ha raccontato invece di aver dovuto mandar via diverse utenti che chiedevano un’ecografia, sempre a causa della mancanza della strumentazione necessaria ad effettuarla.

È difficile anche fare una stima del livello di utenza dei consultori calabresi, misurare cioè a quante persone concretamente manchi il servizio offerto: i risultati relativi alla Calabria dell’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità 2018-2019 dicono che questa regione si colloca tra le tre italiane con la più bassa percentuale di utenti dei consultori rispetto alla popolazione, con 3,1 utenti per consultorio ogni 100 abitanti (la media nazionale era 5,2): ma è un calcolo fatto sui pochi dati disponibili, quelli forniti dall’ASP di Cosenza – descritta come una delle più funzionanti – e dal distretto di Soverato, in provincia di Catanzaro, le due realtà che hanno partecipato all’indagine.