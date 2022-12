Le bollette del gas di novembre aumenteranno del 13,7 per cento

L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato che le bollette del gas relative ai consumi di novembre aumenteranno mediamente del 13,7 per cento rispetto a ottobre, quando dopo mesi di rincari le bollette erano calate del 12,9 per cento rispetto al terzo trimestre dell’anno. Anche in questo caso l’aumento riguarda le utenze in regime di tutela, cioè quelle che non hanno ancora sottoscritto una fornitura nel mercato libero: le tariffe del regime tutelato sono comunque un riferimento orientativo per il mercato, ed è quindi probabile che si ridurranno anche le bollette di chi ha una fornitura nel mercato libero (ma saranno i singoli fornitori a decidere di quanto).

L’aumento riguarda le sole bollette del gas (non quelle dell’elettricità). Secondo i calcoli di ARERA per il mese di novembre il prezzo del gas per il regime tutelato è fissato a 91,2 euro per megawattora, pari alla media dei prezzi rilevati giorno per giorno durante tutto il mese appena trascorso.

ARERA ha fatto sapere anche che per chi avesse ricevuto, a novembre, una bolletta basata sul valore del mese precedente, è previsto un ricalcolo che verrà effettuato nella prima bolletta utile e che sarà basato sul valore effettivo appena comunicato.

Nel suo comunicato ARERA ha detto che nell’arco dell’ultimo anno (tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022) la spesa media relativa alle forniture di gas per famiglia tipo è stata di circa 1.740 euro, il 63,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dal mese scorso l’aggiornamento di ARERA sul prezzo del gas è diventato mensile (e non più trimestrale, come quello per l’elettricità). Inoltre non avviene più all’inizio del periodo ma a posteriori, nell’arco dei primi due giorni del mese successivo: il nuovo sistema di calcolo è stato elaborato per tenere conto di una situazione di mercato molto delicata, in cui le quotazioni del gas sono state imprevedibili ed estremamente volatili. Il calcolo a posteriori, in particolare, dovrebbe riflettere in modo molto più rapido le variazioni effettive del prezzo dell’energia all’ingrosso.