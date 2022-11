L’ex ciclista Davide Rebellin è morto dopo essere stato investito in bici, aveva 51 anni

È morto a 51 anni l’ex ciclista Davide Rebellin, che secondo quanto scrive il Giornale di Vicenza è stato investito da un camion mentre stava pedalando lungo una strada regionale, in località Montebello.

Nella sua carriera, terminata poche settimane fa dopo trent’anni di professionismo, Rebellin aveva vinto una Liegi-Bastogne-Liegi (una corsa tra le cosiddette classiche monumento), una Amstel Gold Race, per tre volte la Freccia Vallone e alcune corse a tappe come la Tirreno-Adriatico, la Parigi-Nizza e il Giro di Svizzera. Negli ultimi anni della sua lunga carriera aveva continuato a gareggiare a livello professionistico, seppur in squadre e in corse non di primissimo livello.