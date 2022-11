Si è dimesso il consiglio d’amministrazione della Juventus

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e gli altri sette componenti del consiglio d’amministrazione si sono dimessi dai loro incarichi. La notizia è stata comunicata lunedì sera dalla Juventus, che allo stesso tempo ha affidato l’incarico di direttore generale a Maurizio Scanavino.

Di recente la società aveva rinviato per due volte la sua assemblea degli azionisti per le questioni legate alla conformità dei suoi ultimi bilanci, sotto indagine da un anno e in fase di verifica da parte della Consob, l’organo che vigila sulle società quotate nella borsa italiana. Quest’ultima aveva richiesto di recente alla Juventus di «predisporre i documenti economico patrimoniali» e di rivedere il progetto di bilancio ancora in fase di approvazione.

Gli altri membri del consiglio d’amministrazione della Juventus sono Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Heywood. Tra i dimissionari, soltanto Arrivabene manterrà ancora temporaneamente l’incarico di amministratore delegato.

La Juventus è controllata al 63,8 per cento da Exor, la società d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann. Delle restanti quote di minoranza, l’11,3 per cento è del fondo d’investimento britannico Lindsell Train e il 24,9 per cento è collocato nel mercato azionario italiano.

