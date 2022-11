Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente della Juventus

Exor, la società d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann proprietaria della Juventus, ha comunicato che il commercialista Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente del club in sostituzione di Andrea Agnelli, dimessosi lunedì insieme all’intero consiglio d’amministrazione. Ferrero verrà nominato ufficialmente presidente durante l’assemblea degli azionisti in programma il 18 gennaio 2023.

Ferraro ha 59 anni, è vicepresidente del consiglio d’amministrazione della Banca del Piemonte e presiede i collegi sindacali di diverse importanti società, tra cui Fincantieri, Lavazza e GEDI (gruppo dal quale proviene anche il nuovo direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, nominato lunedì).

Agnelli e il consiglio d’amministrazione della Juventus si sono dimessi in blocco per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini per falso in bilancio che la riguardano da un anno a questa parte, anche in seguito ad alcune divergenze nate all’interno dello stesso CdA.