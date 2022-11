Diverse persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco in Virginia

Martedì sera una persona ha ucciso a colpi d’arma da fuoco diverse persone in un supermercato di Chesapeake, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti. La polizia locale ha detto di essere intervenuta sul posto intorno alle 22:15 di martedì sera (le 4:15 di mercoledì mattina in Italia). A sparare è stata una sola persona, che è morta: la polizia non ha specificato se sia stata uccisa dai poliziotti arrivati sul posto o se si sia uccisa. Al momento non si conosce la sua identità.

Non si sa con esattezza nemmeno il numero delle persone uccise: Leo Kosinski, portavoce della polizia, ha detto che al momento sono «meno di 10» e che ci sono diversi feriti, di cui non si conoscono le condizioni.

Quella di Chesapeake è la seconda strage compiuta con armi da fuoco nel giro di pochi giorni negli Stati Uniti: sabato sera un uomo armato aveva ucciso con un fucile semiautomatico cinque persone in un locale gay di Colorado Springs, in Colorado, e ne aveva ferite altre 17. In quel caso lo sparatore, il 22enne Anderson Lee Aldrich, era stato fermato dalla polizia.