Cinque persone sono state uccise da un uomo armato in un locale gay di Colorado Springs, negli Stati Uniti

Sabato sera, poco dopo la mezzanotte locale, cinque persone sono state uccise da un uomo armato di pistola in un locale gay a Colorado Springs, una città del Colorado, negli Stati Uniti. Almeno altre 18 persone sono state ferite. L’uomo sospettato di aver sparato è stato fermato dalla polizia e portato in ospedale per via delle ferite subite durante l’attacco: l’FBI sta indagando sul caso ma non ha diffuso ulteriori informazioni.

I gestori del locale dove è avvenuto il fatto, il Club Q, hanno parlato di «crimine d’odio» e hanno spiegato che la serata di sabato era stata organizzata per festeggiare il Transgender Day of Remembrance, una ricorrenza che si celebra nella comunità LGBT+ il 20 novembre per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone trans.