Le partite di oggi ai Mondiali in Qatar

Martedì in Qatar si gioca la seconda giornata dei Mondiali di calcio. Da qui al 2 dicembre ci saranno quattro partite al giorno, ogni giorno: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Fra quelle previste oggi, l’Argentina di Lionel Messi esordisce contro l’Arabia Saudita nel Gruppo C e la Francia campione in carica contro l’Australia nel Gruppo D.

Gruppo C

11.00

Argentina-Arabia Saudita [Rai 2]

A otto anni dalla finale persa contro la Germania, l’Argentina è di nuovo considerata tra le grandi favorite. Buona parte del merito va all’allenatore, Lionel Scaloni, ex calciatore di Lazio e Atalanta. Scaloni è in carica dal 2020 e prima non aveva mai allenato una nazionale maggiore. Ritenuto poco ingombrante e attento agli equilibri interni alla squadra, è riuscito a creare un gruppo molto unito scegliendo peraltro i calciatori più adatti a giocare in funzione di Lionel Messi, che in Qatar avrà l’ultima possibilità per vincere un Mondiale.

I Mondiali dell’Arabia Saudita sono cominciati di fatto a metà ottobre. Il campionato locale, da dove provengono tutti i convocati, è stato infatti sospeso dopo le prime otto partite per dare modo alla nazionale di riunirsi venti giorni prima delle tre avversarie ai gironi. In questa lunga preparazione, l’Arabia Saudita ha giocato sei amichevoli in una ventina di giorni contro avversarie molto diverse tra loro: Macedonia del Nord, Albania, Honduras, Islanda, Panama e Croazia, perdendo solo contro quest’ultima.

Gruppo D

14.00

Danimarca-Tunisia [Rai 2]

La Danimarca allenata da Kasper Hjulmand è rimasta tutto sommato la stessa di quella che arrivò in semifinale agli Europei del 2021 e che nelle recenti partite di Nations League ha battuto la Francia campione del mondo in carica sia all’andata che al ritorno. Fra i titolari è tornato Christian Eriksen, che agli Europei ebbe un arresto cardiaco in campo. Dopo la convalescenza e la risoluzione del contratto con l’Inter è ripartito dal Brentford, in Inghilterra, avvicinandosi lentamente ai livelli di un tempo. Ora gioca con il Manchester United e sarà titolare a centrocampo per la Danimarca.

Con 27,2 anni di età media della rosa dei convocati, la Tunisia è una delle squadre più anziane ai Mondiali in Qatar. È alla sesta partecipazione e quasi il settanta per cento dei suoi convocati gioca all’estero, tra i quali il centravanti titolare Wahbi Khazri, del Montpellier, e il centrale di difesa Dylan Bronn, da quest’anno alla Salernitana.

Gruppo C

17.00

Messico-Polonia [Rai 2]

Da tempo le aspettative sul Messico ai Mondiali sono sempre molto alte, e quest’anno non è diverso. Dal 2019 l’allenatore è Gerardo “Tata” Martino, in passato al Barcellona e all’Argentina. La squadra continua ad avere moltissima qualità, con giocatori come Hirving Lozano del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton, ma anche una buona esperienza nei grandi tornei internazionali, con titolari come il portiere Guillermo Ochoa e il capitano Andrés Guardado. Nonostante questo, fin qui è stata sempre molto discontinua: nelle ultime dieci partite non ha mai vinto due volte consecutivamente, e ha perso in quattro occasioni.

Lo stesso problema di affidabilità lo ha la Polonia. Dal 2012, quando organizzò gli Europei insieme all’Ucraina, la nazionale polacca è diventata una presenza pressoché fissa ai grandi tornei, ma non riesce a fare il salto di qualità, ossia a ottenere risultati eccellenti, senza limitarsi a partecipare ai primi turni. I giocatori li ha eccome: otto soltanto dalla Serie A italiana, tra cui Szczesny, Zielinski e Piatek, e poi il capitano Robert Lewandowski, da quest’anno centravanti del Barcellona.

Gruppo C Punti PG PV PN PP 1 Argentina 0 0 0 0 0 2 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 3 Messico 0 0 0 0 0 4 Polonia 0 0 0 0 0

Gruppo D

20.00

Francia-Australia [Rai 1]

La Francia si presenta ai Mondiali da campione in carica e come una delle grandi favorite per la vittoria. Dovesse riuscirci diventerebbe la terza nazionale nella storia a vincere due Mondiali consecutivi, dopo l’Italia negli anni Trenta e il Brasile tra il 1958 e il 1962. È sempre allenata da Didier Deschamps e continua ad avere tanti grandi talenti in ogni reparto: uno però lo ha perso pochi giorni fa per infortunio, il Pallone d’Oro in carica Karim Benzema, la cui assenza si unisce a quelle di Paul Pogba, N’Golo Kanté e Mike Maignan.

A questo si aggiungono i precedenti degli ultimi tre Mondiali, dove le nazionali campioni in carica hanno sempre deluso, e il fatto che nei grandi tornei internazionali la Francia tende ad andare molto bene o molto male, con rare vie di mezzo. L’Australia la incontrò già ai gironi dei Mondiali del 2018, vincendo tutto sommato facilmente.

Il percorso dell’Australia nelle qualificazioni a questi Mondiali è stato molto più complicato dei precedenti e probabilmente è stato anche il più tortuoso fra le 32 partecipanti. A causa delle rigide restrizioni imposte dal governo australiano durante la pandemia, tra il 2019 e il 2021 la squadra ha giocato 16 delle 20 partite di qualificazione all’estero, scegliendo due paesi del Golfo Persico — Kuwait e Qatar — come sedi temporanee delle sue partite per questioni organizzative, trovandosi più o meno a metà strada tra l’Oceania e l’Europa, i due continenti da cui proviene la maggior parte dei suoi giocatori (tra cui Fran Karacic e Ajdin Hrustic, di Brescia a Verona).

Gruppo D Punti PG PV PN PP 1 Francia 0 0 0 0 0 2 Australia 0 0 0 0 0 3 Danimarca 0 0 0 0 0 4 Tunisia 0 0 0 0 0

Qui il calendario completo delle partite fino a domenica.