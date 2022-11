La cinquantasettesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

L’episodio numero 57 di Joypad è interamente dedicato alle candidature dei Game Awards, un evento che si tiene ogni anno in cui l’industria si celebra e premia le produzioni più interessanti, innovative e riuscite. Ci sono in lizza per i premi più importanti i grandi nomi che ci si aspetta come God of War Ragnarok, Marvel Snap o Elden Ring, ma anche inaspettate sorprese come le sei candidature di Stray, il videogioco pubblicato da Annapurna Interactive che mette il giocatore nei panni di un gatto. Questo episodio è stato registrato durante il programma Red Bull OP, che ha aggiunto un ulteriore livello di diffocltà al tutto, visto che Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti mentre parlavano stavano giocando. Male, come da loro marchio di fabbrica.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.