I soldati russi stanno lasciando Kherson

Secondo diverse testimonianze, foto e video raccolti soprattutto sui social media, venerdì mattina le truppe ucraine sono entrate a Kherson, la città meridionale ucraina che era stata occupata dai russi nelle prime fasi della guerra e che la Russia aveva annunciato di voler abbandonare solo due giorni fa. Le immagini provenienti da Kherson mostrano bandiere ucraine al posto di quelle russe, e soldati ucraini venire accolti dalla popolazione locale.

Non ci sono ancora molte informazioni precise su quello che sta succedendo e su quanti soldati russi siano ancora presenti in città, e tutte queste testimonianze sono da prendere con una certa cautela. Le notizie di venerdì sono comunque state accolte con un certo stupore, perché si pensava che il ritiro russo avrebbe richiesto molto più tempo.

UKRAINE: Local civilians in Kherson raise Ukrainian flags following the retreat of Russian troops from the city.pic.twitter.com/dAQgi39Syu — Conflict News (@Conflicts) November 11, 2022

Giovedì l’esercito ucraino aveva accolto l’annuncio russo del ritiro da Kherson con un certo scetticismo, giustificato dalle numerose bugie e false notizie diffuse dai funzionari russi nel corso della guerra in Ucraina. Si temeva che l’annunciato ripiegamento delle truppe russe sulle sponda orientale del Dnipro, quella più vicina alla Crimea, potesse essere una trappola e che una parte dei soldati russi potesse rimanere in città.

Già giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva incluso nella lista dei territori liberati anche alcune cittadine molto vicine a Kherson e venerdì mattina il ministero della Difesa russo ha annunciato che «l’operazione di riposizionamento» era stata conclusa e che «nessun soldato o nessun equipaggiamento» era stato lasciato indietro. Col passare delle ore sono poi arrivate le prime conferme che la ritirata si stava effettivamente realizzando, anche se non c’è ancora la sicurezza che tutti i soldati russi se ne siano andati.

Secondo diverse testimonianze pubblicate sui social dai soldati russi, sembra che la ritirata sia stata piuttosto caotica, con militari feriti abbandonati lungo la strada verso la sponda orientale del Dnipro. Ad alcuni sarebbe stato consigliato di vestirsi in abiti civili e di provare ad attraversare il fiume «in qualche modo». Anche queste informazioni, comunque, per il momento vanno prese con cautela.

Russian fighter who was previously in Kherson, "13th", is in panic mode, saying… just watch for yourself. pic.twitter.com/yHFRRDIZnU — Dmitri (@wartranslated) November 10, 2022

Una cosa che ormai è certa è che il principale ponte sul fiume Dnipro, il ponte Antonivskiy, è stato distrutto, probabilmente fatto esplodere dalle truppe russe dopo la ritirata. Nelle ultime settimane lo stesso ponte era stato colpito diverse volte dall’artiglieria dell’esercito ucraino, che però si era premurato di non distruggerlo acnhe per non togliere una via di ritirata ai russi.

Russian troops withdrawing from Kherson destroyed Antonivskiy bridge across Dnipro River a few hours ago. This marks a major Ukrainian victory and a major defeat for the Russian army. The photo is just one more reminder on how much has to be restored… pic.twitter.com/SGVUZQTLhY — Konstantin Sonin (@k_sonin) November 11, 2022

La riconquista di Kherson è strategicamente e simbolicamente molto importante per l’Ucraina, e dimostra ancora una volta le grandi difficoltà che sta avendo l’esercito russo. Putin poco più di un mese fa aveva sancito l’annessione delle quattro province ucraine, fra cui quella di Kherson, annunciando che sarebbero rimaste «in modo perpetuo» territorio russo. Venerdì la stampa russa ha presentato la ritirata come una “manovra”, giustificandola con l’esigenza di proteggere le vite di soldati e civili.