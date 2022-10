Kiev è stata bombardata

Intorno alle 8:30 di lunedì (le 7:30 in Italia) alcune esplosioni sono state segnalate in un’area di Kiev, la capitale dell’Ucraina, secondo fonti locali dovute al lancio di missili da parte della Russia dopo che nella notte c’erano stati nuovi bombardamenti nell’area di Zaporizhzhia, nel sud-ovest del paese. Le notizie sono ancora parziali, ma l’attacco potrebbe essere una rappresaglia dopo l’esplosione che sabato 8 ottobre ha seriamente danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea.

Le esplosioni sono state segnalate in una zona non distante dal centro di Kiev, una di queste vicino a una stazione ferroviaria secondo alcuni media locali. I primi video condivisi sui social network hanno mostrato alte colonne di fumo sulla città. Gli attacchi sono stati in seguito confermati dal sindaco della città, Vitali Klitschko.

Un corrispondente di BBC News era in diretta mentre è avvenuto il bombardamento. Nel video si sentono il rumore di avvicinamento dei missili e in seguito almeno un’esplosione, prima dell’interruzione del collegamento.

Several large explosions hear in the Ukrainian capital #Kyiv within the past hour. BBC Correspondent @hugobachega forced to take cover during a live broadcast: #UkraineRussianWar pic.twitter.com/fP0OE38KEX

— Owen Clegg (@ojclegg) October 10, 2022