Le prime pagine internazionali sulle elezioni italiane

La vittoria della coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre in Italia – ampiamente anticipata ma confermata con certezza nella notte tra la domenica e il lunedì – compare nella prima pagina di alcune grosse testate internazionali. In altre – come in quelle dei giornali francesi e tedeschi – non è affatto menzionata, probabilmente anche perché hanno mandato in stampa il giornale quando non erano ancora usciti risultati attendibili.

Diverse testate spagnole mettono la notizia della vittoria della coalizione di Giorgia Meloni in prima pagina, parlando di «ultradestra» o «estrema destra». Tra i giornali statunitensi, il New York Times dedica alla notizia una colonna e un titolo in maiuscolo in cui parla di «estrema destra», mentre il Wall Street Journal ha una grande foto di Giorgia Meloni. Tra i giornali inglesi, quello che ci dedica più spazio è il Financial Times col titolo «Gli exit poll puntano a una vittoria di Meloni», mentre il Guardian cita le preoccupazioni degli altri paesi europei per il successo della destra, senza però annunciarne la vittoria. Altri – come Daily Mail e Independent – non ne parlano nella prima pagina. Il Times include una foto di Giorgia Meloni come foto principale, parlando nella didascalia di quello che potrebbe essere «il governo più a destra dai tempi della guerra».