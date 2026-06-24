Federica Sciarelli lascia “Chi l’ha visto?”

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La Rai ha detto che la giornalista Federica Sciarelli non condurrà la prossima stagione di Chi l’ha visto?, storico programma che si occupa di casi di cronaca nera irrisolti e di ricerca di persone scomparse che va in onda su Rai 3 dal 1989, e che Sciarelli conduceva dal 2004. Nel comunicato la Rai fa sapere anche che sta cercando qualcuno che la sostituisca, in teoria entro il 3 luglio, data in cui verranno presentati i palinsesti della Rai dell’anno prossimo.

Sciarelli, che ha 67 anni, non ha detto perché lascerà il programma, anche se di questa possibilità di parlava da anni: già nel 2020, in un’intervista con Repubblica in cui comunque smentiva le voci in merito a una sua partenza, aveva detto che erano anni che pensava di cambiare perché condurre la trasmissione era diventato «molto faticoso» a causa dell’impatto psicologico che avevano su di lei le storie che trattava. In un’altra intervista con Vanity Fair nel 2025 aveva detto di essere stata confermata per la stagione del 2026, ma che sul 2027 non era stata ancora presa una decisione.

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