La Russia continua a bombardare infrastrutture civili ucraine

Mercoledì pomeriggio l’esercito russo ha lanciato alcuni missili sulla città ucraina di Kryvyi Rih, che si trova nella regione meridionale del Dnipropetrovsk, una cinquantina di chilometri a nord dei territori occupati dai russi. Nell’attacco è stata colpita e danneggiata una diga sul fiume Inhulets, e l’acqua ha invaso diverse strade allagando la città. È l’ennesimo attacco russo contro infrastrutture civili che non hanno nessun ruolo strategico dal punto di vista militare, e secondo le autorità ucraina sarebbe stato compiuto per vendicarsi delle recenti vittorie dell’esercito ucraino nel nord-est del paese.

Dopo l’attacco, in cui si stima siano stati lanciati in tutto otto missili, le autorità cittadini hanno immediatamente ordinato l’evacuazione di centinaia di civili, e nella notte altri attacchi alla diga hanno peggiorato la situazione, portando il livello dell’acqua nelle strade a circa 2,5 metri.

Non è chiaro se l’intento della Russia fosse effettivamente colpire la diga civile per causare un’inondazione nella città. Secondo l’Institute for the Study of War (ISW), un centro studi americano specializzato in analisi militari, è più probabile che il vero obiettivo dell’attacco fosse colpire la diga per danneggiare un ponte lungo il percorso del fiume, allestito nei giorni scorsi dalle forze ucraine come parte della controffensiva per riconquistare Kherson.

Russian invaders shelled hydraulic structures with cruise missles trying to flood Kryvyi Rih in southeast Ukraine Hydraulic structures were damaged, and several districts of Kryvyi Rih were left without water.

📷 Zelenskyy's TG, https://t.co/CHujy01fY3 pic.twitter.com/ltjKlIIQGe — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 14, 2022

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è nato a Kryvyi Rih, ha commentato l’attacco dicendo che la diga non aveva alcun valore militare, e il suo danneggiamento è stato un tentativo di colpire gli abitanti della città. «Questo è un altro motivo per cui la Russia perderà. Siete dei deboli che stanno facendo guerra contro i civili. Canaglie che, fuggite dal campo di battaglia, cercano di fare del male a persone che si trovano lontano».

In quest’ultima frase Zelensky fa riferimento a quanto accaduto negli scorsi giorni nel nord-est dell’Ucraina, dove una controffensiva inaspettatamente rapida ed efficace ha permesso all’esercito ucraino di riconquistare molte zone che erano state occupate dai russi, costringendli a una ritirata.

Dam in Kryvyi Rih, destroyed today by Russian missiles. The water in river Inhulets is still rising. Russian propagandists are praising the attack on critical civilian infrastructure. No doubt Russia is a terrorist state.

Al momento le autorità russe non hanno commentato l’attacco, ma non sarebbe comunque la prima volta che la Russia colpisce infrastrutture civili per mettere in difficoltà l’Ucraina. La scorsa settimana, per esempio, un bombardamento russo aveva colpito e distrutto l’infrastruttura della rete elettrica che alimenta Enerhodar, città vicina alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, causando un blackout prolungato, mentre dopo la controffensiva ucraina l’esercito russo aveva bombardato varie infrastrutture elettriche in tutto l’oriente del paese, anche in questo caso lasciando migliaia di persone senza luce e riscaldamento.

