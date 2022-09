Il ballo di “Dirty Dancing” è un sogno di molti

La scena del film Dirty Dancing in cui Johnny (Patrick Swayze) solleva Baby (Jennifer Grey) sopra la testa tenendola per i fianchi con il sottofondo di “The Time of My Life” è una delle più famose del cinema romantico americano e può vantare innumerevoli citazioni e tentativi di imitazione. Non solo al cinema e in televisione: può capitare di vedere delle coppie cimentarsi con questo tipo di acrobazia anche nella vita di tutti i giorni, durante qualche serata di balli in molti contesti. Questa settimana perfino il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è fatto sollevare come Baby dal personale di una celebre trattoria di Napoli.

Il Wall Street Journal ha raccontato come dopo 35 anni dall’uscita del film quella mossa continui ad avere un significato particolare per molte coppie americane (ma non solo) di tutte le età, che si allenano a lungo per partecipare a competizioni di “lift” (come viene chiamata in inglese, “sollevamento”) o per riprodurre la performance del film nel giorno del proprio matrimonio. Al punto che alcune scuole di ballo hanno cominciato a dover mettere in guardia i propri clienti dei possibili rischi, per evitare una visita dall’ortopedico.

Dirty Dancing è uno di quei film che sono rimasti nell’immaginario di una generazione, quella che era giovane negli anni Ottanta, e recentemente il culto attorno al film si è rinnovato diffondendosi anche tra le persone nate molti anni dopo. Su YouTube è pieno di video di coppie che fanno la mossa del sollevamento al loro matrimonio, e sui social network si trovano facilmente riprese di chi provandoci ha fallito rovinosamente.

Dal 2019 in Australia esiste un reality che segue un gruppo di persone famose mentre imparano i passi di danza più famosi di Dirty Dancing e a febbraio lo stesso programma è stato riproposto nella versione statunitense sul canale Fox. Una delle citazioni più riuscite della scena del sollevamento è probabilmente quella interpretata da Emma Stone e Ryan Gosling nel film Crazy, Stupid, Love, del 2011.

Dopo la pandemia, sembra che le coppie che hanno deciso di cimentarsi nel ballo di Dirty Dancing come momento di apertura delle danze al proprio matrimonio siano aumentate: secondo quanto raccontato dalla proprietaria di una scuola di danza londinese, moltissime coppie partono con l’intenzione di farlo ma solo alcune poi lo fanno davvero.

La Wedding Dance Company, una società inglese che gestisce corsi di danza prematrimoniali, ha dichiarato di aver ricevuto un aumento di richieste da parte di coppie che vogliono imparare il sollevamento, ma ha specificato che anche se nel film «lo fanno sembrare così facile, tuttavia, è estremamente complicato, tecnico e può richiedere molto tempo per essere eseguito correttamente». E sconsiglia di farlo a chi non ha già esperienza come ballerino e non è sufficientemente allenato.

Nell’autobiografia di Jennifer Grey uscita a maggio e intitolata Out of the Corner – in riferimento alla famosa battuta pronunciata da Johnny nel film: «nessuno può mettere Baby in un angolo» – l’attrice racconta tra le altre cose di non aver mai avuto il coraggio di provare il sollevamento per intero fino a quando non poté più evitarlo il giorno delle riprese, e di non averlo mai più riprovato. Nell’edizione del 2010 della versione americana di Ballando con le stelle, la produzione chiese insistentemente a Grey di rifare la scena ma lei si rifiutò.

Lo scorso weekend si è svolta come ogni anno la competizione di sollevamento alla Dirty Dancing nella località di Lake Lure, nel North Carolina, dove nel 1987 furono girare alcune scene del film. La scena in cui Baby si esercita a ballare il mambo alla base di una scalinata all’aperto, per esempio, fu girata lì. La maggior parte del film fu però girato al Mountain Lake Lodge di Pembroke, in Virginia. Le due località sono diventate attrazioni turistiche per i fan del film e rivendicano da anni di aver ospitato la scena in cui i due protagonisti si esercitano con il sollevamento in mezzo a un lago.

La competizione annuale a Lake Lure devolve una parte dei propri fondi alla ricerca sul cancro al pancreas, di cui morì Swayze nel 2009, e propone ai partecipanti varie attività a tema Dirty Dancing. La gara più attesa è quella del sollevamento nel lago, dove la coppia che resiste di più vince. L’istituzione locale che organizza l’evento ha pubblicato anche un opuscolo intitolato Suggerimenti e trucchi per il perfetto Dirty Dancing Lift dove si raccomanda di non affondare le dita nell’addome della persona che si solleva e di piegare bene le ginocchia prima del salto.

La rinnovata fama del film e della sua scena finale evidentemente è stata notata. La società di produzione e distribuzione cinematografica Lionsgate ha annunciato recentemente che nel 2024 uscirà un sequel del film, intitolato a sua volta Dirty Dancing e che Grey farà parte del cast.