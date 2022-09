Armenia e Azerbaijan hanno concordato un cessate il fuoco

Mercoledì pomeriggio l’Armenia e l’Azerbaijan hanno concordato un cessate il fuoco per porre fine agli scontri armati che negli ultimi giorni avevano provocato la morte di almeno 155 soldati tra i due eserciti: gli scontri erano già stati parzialmente interrotti martedì mattina dopo un intervento di mediazione della Russia, che però era rapidamente fallito.

Il cessate il fuoco è stato annunciato mercoledì sera in diretta televisiva da Armen Grigoryan, segretario del Consiglio di sicurezza armeno, ma se ne sa ancora poco, anche perché non è stato commentato né confermato dal governo dell’Azerbaijan.

Gli scontri sono avvenuti al confine tra i due paesi, anche se il grosso dei bombardamenti e dei combattimenti è stato compiuto dall’Azerbaijan all’interno del territorio armeno. I due paesi sono in conflitto da decenni per il controllo del Nagorno-Karabakh, un territorio separatista interno all’Azerbaijan dove la maggioranza della popolazione è armena.

Gli scontri di questi giorni (che pure non sono avvenuti nel territorio del Nagorno-Karabakh) sono stati i più gravi ed estesi da quando i due paesi concordarono una tregua a novembre del 2020, dopo una guerra durata sei settimane vinta dall’Azerbaijan e al termine della quale l’Armenia fu costretta a fare pesanti concessioni territoriali. Non è chiaro come siano cominciati gli scontri di questa settimana, perché i due paesi si sono accusati a vicenda di aver attaccato per primi.

