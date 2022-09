La cinquantaquattresima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il primo episodio della quarta stagione di Joypad, il podcast dedicato al mondo dei videogiochi del Post, si porta in pari con tutto quello che è successo nel corso di quest’estate, a partire da un Gamescom più frizzantino del solito, che pur non mostrando nulla di strabiliante, ha fatto conoscere (e provare) diverse produzioni interessanti, tra cui Inscription, un’interessante avventura (quasi) testuale sviluppata da Obsidian. Inevitabile parlare (tanto e bene) del remake di The Last Of Us Part I, del sorprendent Immortality e di Two Point Campus, i tre giochi più interessanti usciti nelle ultime settimane. Cult of The Lamb, Yakuza: Like a Dragon e Tinykin sono invece i consigli della settimana. Ah, nel caso ve lo steste chiedendo, Star Citizen non è ancora uscito.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.