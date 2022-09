Le foto di mercoledì a Venezia

Vanessa Kirby, Laura Dern e Hugh Jackman sono arrivati ieri alla Mostra del cinema di Venezia per la presentazione di The Son, dramma familiare in concorso diretto da Florian Zeller, regista francese premio Oscar per la miglior sceneggiatura con The Father. L’altro film in concorso presentato ieri è stato Saint Omer di Alice Diop, che racconta di una giovane scrittrice che assiste al processo di una donna accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi. Zooey Deschanel, Casey Affleck, Noah Jupe e Jack Dylan Grazer erano invece sul red carpet del film fuori concorso Dreamin’ Wild, diretto da Bill Pohlad, sulla storia del cantautore Donnie Emerson.