Partite e orari della quinta giornata di Serie A

La quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023 si giocherà tra sabato 3 settembre e lunedì 5 settembre. Sabato ci saranno tre sfide importanti: Fiorentina-Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il derby tra Milan e Inter alle 18 e a concludere, alle 20:45, Lazio-Napoli all’Olimpico di Roma. Domenica sera giocherà la Roma in casa dell’Udinese e il posticipo sarà Torino-Lecce, lunedì alle 20:45.

Sabato 3

15

Fiorentina-Juventus [Dazn]

18

Milan-Inter [Dazn]

20:45

Lazio-Napoli [Dazn, Sky]

Domenica 4

12:30

Cremonese-Sassuolo [Dazn, Sky]

15

Spezia-Bologna [Dazn]

18

Verona-Sampdoria [Dazn]

20.45

Udinese-Roma [Dazn]

Lunedì 5

18:30

Monza-Atalanta [Dazn]

Salernitana-Empoli [Dazn]

20:45

Torino-Lecce [Dazn, Sky]

Dopo quattro giornate di campionato ci sono due squadre in cima alla classifica, a pari merito: Atalanta e Roma, grazie alle vittorie rispettivamente con Torino e Monza. In fondo alla classifica, Monza e Cremonese sono ancora a zero punti.

Atalanta 10 Roma 10 Inter 9 Napoli 8 Juventus 8 Milan 8 Lazio 8 Torino 7 Udinese 7 Fiorentina 5 Salernitana 5 Sassuolo 4 Spezia 4 Empoli 3 Lecce 2 Bologna 2 Verona 2 Sampdoria 2 Cremonese 0 Monza 0

