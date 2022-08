Meghan Markle sulle divisioni create dai tabloid britannici dentro la famiglia reale

In una recente intervista data al magazine The Cut, la duchessa del Sussex Meghan Markle, moglie del principe Harry del Regno Unito, ha parlato nuovamente di come l’atteggiamento dalla stampa scandalistica britannica abbia creato conflitti e divisioni sia nella sua famiglia che all’interno della famiglia reale. Secondo Markle, l’eccessiva attenzione mediatica da parte dei tabloid nei confronti della coppia e la loro battaglia contro l’invasione della privacy non hanno allontanato solo lei e il padre, Thomas Markle, ma anche Harry e suo padre, il principe Carlo. Nell’intervista, Markle ha commentato:

«Harry mi ha detto: “Ho perso mio papà in tutta questa situazione”. A loro non deve andare per forza come è andata a me, ma questa è una sua decisione»

Markle si riferiva in particolare alla sua complessa relazione con il padre, con cui è notoriamente in cattivi rapporti, e alla causa che aveva intentato contro il tabloid Mail on Sunday per la pubblicazione senza autorizzazione di una lettera privata che lei aveva indirizzato proprio a suo padre. Nella lettera, diffusa nel febbraio del 2019, pregava il padre di smettere di avere rapporti con i tabloid e gli chiedeva di non diffondere notizie sulla sua vita privata (Markle vinse la causa, che fu intentata per violazione delle norme sulla privacy, violazione del diritto d’autore e abuso di informazioni private).

Stando a quanto scrivono i giornali, Markle ha interrotto i rapporti con il padre dopo il suo matrimonio col principe Harry, avvenuto nel maggio del 2018. Ufficialmente Thomas Markle non aveva partecipato alla cerimonia per motivi di salute, ma secondo vari giornali scandalistici c’entrava anche il fatto che avesse ammesso di aver collaborato con un’agenzia fotografica di gossip.

L’atteggiamento estremamente aggressivo della stampa britannica nei confronti di Markle – unito alle presunte ostilità e alle accuse di razzismo da parte di alcuni membri della famiglia reale – era stato uno dei motivi principali che all’inizio del 2020 aveva portato la coppia a decidere di diventare più indipendente dalla famiglia reale britannica e a lasciare il Regno Unito per andare a vivere negli Stati Uniti.

Nell’intervista, Markle ha osservato che se il loro primo figlio Archie andasse a scuola nel Regno Unito lei non riuscirebbe ad andare a prenderlo oppure a portarlo senza la presenza di decine di paparazzi. «Mi spiace, per me è un problema», ha detto Markle: «Questo non mi rende ossessionata dalla privacy. Fa di me un buon genitore che vuole proteggere il proprio figlio».

Markle, che prima di sposare il principe Harry aveva avuto un discreto successo come attrice, ha detto anche che per poter stare all’interno della famiglia reale si era sempre dovuta comportare proprio come «un’attrice» che interpretava un ruolo.