L’impressionante alluvione a Seul

Nella notte tra lunedì e martedì almeno 8 persone sono morte e altre 14 sono state ferite a causa delle fortissime piogge che hanno provocato enormi disagi nell’area metropolitana di Seul, la capitale della Corea del Sud. Al momento altre sei persone risultano disperse. Secondo le analisi dell’ente meteorologico sudcoreano, citato dall’agenzia di stampa Yonhap, lunedì sera nella parte meridionale di Seul, nella vicina città portuale di Incheon e in alcune aree della provincia di Gyeonggi (che circonda la capitale) sono caduti più di 100 millimetri di pioggia ogni ora. Nel quartiere di Dongjak, nella parte meridionale di Seul, sono invece stati registrati 141,5 millimetri di pioggia all’ora: sono le precipitazioni più intense degli ultimi 80 anni.

Le autorità locali hanno detto che a causa delle intense precipitazioni ci sono stati blackout e frequenti interruzioni del servizio elettrico. Le foto e i video pubblicati in queste ore sui social network mostrano numerose strade allagate a causa delle piogge torrenziali e persone che provano ad attraversare alcune di queste a piedi, spesso con l’acqua che arriva fin sopra le ginocchia.

Sono stati allagati vari edifici e negozi anche nel quartiere di Gangnam, il più ricco di Seul, a sud del fiume Han. Varie automobili parcheggiate, ma anche autobus e altri mezzi di trasporto che erano stati sommersi dall’acqua sono stati trascinati via dalle piogge torrenziali. Sono state allagate anche varie fermate della metropolitana.

Martedì l’ente nazionale che si occupa della gestione di disastri e situazioni di emergenza ha fatto sapere che sono state trovate persone morte sia a Seul che nella vicina provincia di Gyeonggi: almeno quattro sono morte intrappolate in edifici che erano stati allagati, mentre tra le altre una è morta folgorata, una è stata trovata tra i detriti di una fermata dell’autobus e un’altra ancora è morta a causa di una frana.

Al momento ci sono almeno 163 persone sfollate che sono state portate in alloggi allestiti all’interno di scuole ed edifici pubblici, scrive l’agenzia Yonhap.

Seoul and other parts of South Korea are currently experiencing torrential downpours.

Dorimcheon stream in Seoul's Gwanak District has flooded all over, evacuation notice just issued for people living nearby.

