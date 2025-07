La Russia ha lanciato più di 700 droni contro l’Ucraina: è il più grande attacco aereo russo dall’inizio della guerra

Nella notte tra martedì e mercoledì la Russia ha compiuto un vastissimo attacco aereo contro l’Ucraina, in cui ha lanciato più di 700 droni e 13 missili su varie città: l’Ucraina ha fatto sapere che tutti i droni sono stati intercettati e distrutti prima di raggiungere i loro obiettivi, mentre sette missili hanno superato le difese aeree e hanno colpito diverse regioni, causando alcuni incendi. Da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina, la Russia non aveva mai compiuto un attacco aereo di così grandi dimensioni. Da settimane la Russia sta intensificando gli attacchi contro l’Ucraina, e di recente aveva promesso ritorsioni per l’inaspettato attacco con droni compiuto dall’Ucraina a inizio giugno.