Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti riprenderanno a fornire armi all’Ucraina

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti riprenderanno a fornire armi all’Ucraina per aiutarla a resistere agli attacchi russi. Trump aveva sospeso l’invio di alcuni tipi di armi e munizioni all’Ucraina una settimana fa, per timore che le scorte a disposizione degli Stati Uniti si riducessero troppo. «Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi», ha detto ora il presidente degli Stati Uniti rispondendo a una domanda dei giornalisti sugli aiuti a Kiev durante la cena alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Rispondendo poi a una domanda sul presidente russo Vladimir Putin, Trump ha detto di non essere «affatto contento» di lui. Trump è sempre stato più vicino a Putin che al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma negli ultimi mesi ha spesso criticato il presidente russo e dato segni di insofferenza per il suo ostruzionismo nei negoziati per un cessate il fuoco, finora inconcludenti.

Insieme all’Unione Europea, gli Stati Uniti sono tra i principali fornitori di armi all’Ucraina: dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio del 2022, hanno inviato aiuti militari per oltre 100 miliardi di dollari.