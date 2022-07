Le previsioni meteo per lunedì primo agosto

Per domani, lunedì primo agosto, non è quasi prevista pioggia; potrebbe esserci qualche precipitazione solo sulle Alpi, in Sicilia e nel sud della Calabria. Le temperature minime aumenteranno al Nord, in Toscana e nell’est della Sardegna; le massime aumenteranno in gran parte del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.