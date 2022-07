Le previsioni sulle date migliori e peggiori per il traffico autostradale estivo

Come ogni anno all’avvicinarsi di agosto, i weekend diventano particolarmente critici sulle autostrade: secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, la situazione di “bollino nero”, la peggiore per code e imbottigliamenti, sarà la mattina di sabato 6 agosto, nelle direzioni verso le località turistiche. Non ne sono previste altre, ma ci sono vari bollini rossi, concentrati tra venerdì e domenica, con l’aggiunta di lunedì 15 (Ferragosto), 22 e 29 agosto, e di venerdì 26.

Dove trovare informazioni sul traffico in tempo reale

Sul sito di Autostrade per l’Italia e sulla sua app trovate anche le condizioni del traffico in tempo reale, un servizio fornito anche dalle mappe di Google Maps. Notizie aggiornate sul traffico si trovano in evidenza sul sito del CCISS, al numero gratuito 1518 o su questo profilo Twitter. Per informazioni sulla parte della rete autostradale gestita da ANAS, ci sono questo sito e il numero 800.841.148. Per i nostalgici, tutti quei sistemi che si usavano una volta sono ancora validi: le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre frequenze di Radio-Rai o il Televideo.