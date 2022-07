Caterina Chinnici ha vinto le primarie per le elezioni regionali in Sicilia

Caterina Chinnici, ex magistrata e europarlamentare del Partito Democratico, ha vinto le primarie organizzate dal PD e dal Movimento 5 Stelle per scegliere il candidato presidente per le elezioni regionali in Sicilia, che si terranno in autunno. Chinnici ha ottenuto il 47,5 per cento dei voti contro il 33,6 per cento della candidata del M5S, Barbara Floridia, e il 24,6 per cento di Claudio Fava, candidato di Sinistra Italiana. In tutto hanno votato 30.640 persone, il 77 per cento di quelle che si erano registrate per farlo.

Le primarie si sono tenute in un clima molto particolare, cioè nel momento più complesso della già fragile alleanza fra centrosinistra e M5S: quest’ultimo aveva innescato la crisi politica che ha fatto cadere il governo guidato da Mario Draghi, sostenuto molto convintamente dal PD. E ormai da giorni diversi dirigenti del PD, compreso il segretario del partito Enrico Letta, sostengono che ricomporre un’alleanza per le elezioni politiche che si terranno il 25 settembre sia al momento fuori discussione. Il Corriere della Sera ha scritto che Chinnici «ha vinto le primarie di una coalizione che non c’è più».

Chinnici ha 67 anni, è europarlamentare dal 2014 ed è figlia del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia siciliana nel 1983. Chinnici è piuttosto nota in Sicilia – alle elezioni europee del 2019 è stata la quarta candidata più votata nella circoscrizione Isole, con 112mila preferenze – e ha già un’esperienza in Regione: fra 2009 e 2012 fu assessora alla Famiglia nella giunta di centrodestra guidata da Raffaele Lombardo. Dopo la vittoria ha ringraziato le persone che hanno lavorato alla sua campagna elettorale e gli elettori che l’hanno votata, ma non ha commentato le tensioni nazionali fra PD e Movimento 5 Stelle. Proprio mentre si stava votando in Sicilia, fra l’altro, il capo del M5S Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook una dura risposta ad alcuni commenti sulla caduta del governo Draghi fatti dal segretario del PD Enrico Letta.

Il M5S comunque non ha commentato ufficialmente il risultato delle primarie. Floridia, attuale sottosegretaria all’Istruzione nel governo Draghi, ha ringraziato i propri sostenitori e scritto che «domani inizia una nuova sfida», ma senza scendere nei particolari di una possibile alleanza. Molto dipenderà da cosa succederà a livello nazionale nei prossimi giorni, in cui i partiti dovranno compilare le liste per partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre e quindi prendere decisioni definitive sulle proprie alleanze.