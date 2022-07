Oggi ci si aspetta che Draghi si dimetta

La giornata di mercoledì della crisi politica è finita con il Senato che ha votato tecnicamente la fiducia al governo, ma solo con 95 senatori: Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega non avevano partecipato al voto, mettendo fine alla maggioranza di governo. A meno di sorprese impensabili, dunque, oggi si formalizzerà la crisi di governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe andare al Quirinale per dimettersi, cosa che ci si aspettava facesse già ieri sera. Invece ha aspettato oggi, quando è in programma la discussione alla Camera sul suo discorso di ieri (l’inizio è previsto per le 9). Se tutto andrà come sembra, a quel punto la decisione spetterà a Mattarella: l’ipotesi più probabile è che si incontri con i presidenti delle camere e poi le sciolga indicendo nuove elezioni, che dovrebbero tenersi a inizio ottobre. Anche oggi il Post seguirà la giornata con un liveblog.