Le foto di oggi dal Senato

In Senato è stata la mattina del duro discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha posto le sue condizioni per continuare a guidare il governo e superare la crisi politica in corso. Durante il discorso, c’è stato qualche problema al microfono, molte facce preoccupate, soprattutto dei senatori della Lega, e diversi applausi, provenienti però solo da alcune forze politiche della maggioranza: oltre alla Lega, infatti, anche il Movimento 5 Stelle è sembrato molto freddo, e non è ancora chiaro se deciderà di votare la fiducia oggi pomeriggio, oppure uscire dalla maggioranza.

Il Post sta seguendo la giornata politica di oggi con un liveblog: si legge qui, con tutte le notizie man mano che arrivano.