È il giorno del voto di fiducia al Senato

Oggi alle 9.30 il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà al Senato, in un intervento che contribuirà a definire l’esito della crisi politica cominciata la scorsa settimana. Se come sembra probabile non confermerà le dimissioni, questa sera il Senato voterà la fiducia al governo sulla base delle sue comunicazioni, e la maggior parte delle attenzioni saranno riservate a cosa succederà in mezzo: in questi giorni i partiti hanno parlato tra di loro e con Draghi per capire se ci sia, e quale sia, la possibilità di tenere in piedi il governo, sostenuto dalla stessa maggioranza o da una senza un pezzo del Movimento 5 Stelle, il partito che ha provocato la crisi rifiutandosi di sostenere il decreto Aiuti. Sarà una giornata di trattative: il M5S deve decidere se rinnegare quanto detto la scorsa settimana, votando la fiducia, o se affrontare il rischio di una scissione; Forza Italia e Lega devono decidere se sono disposti a sostenere il governo con il M5S o con un suo pezzo, oppure no; e Draghi soprattutto deve decidere se accettare di rimanere presidente del Consiglio a queste nuove condizioni. Il Post segue la giornata con un liveblog.