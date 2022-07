In Francia gli incendi sono sempre più gravi

Gli incendi in corso da giorni nella Francia sudoccidentale hanno fatto salire il numero di persone evacuate nel paese a oltre 20mila. In particolare ci sono almeno due grossi incendi in corso nella zona della Gironda, la regione di Bordeaux: i Vigili del Fuoco non sono ancora riusciti a contenere quello in corso nei boschi intorno alla dune du Pilat, una enorme duna di sabbia sul mare visitata da molti turisti. Le forti correnti d’aria che cambiano direzione in maniera imprevedibile hanno spostato la grossa nuvola di fumo generata dall’incendio e hanno aumentato il rischio che questo raggiunga le aree residenziali.

«Questo fumo è tossico» ha detto un portavoce dei Vigili del Fuoco locali all’Agence France-Presse. «Proteggere la popolazione è una questione di salute pubblica». Circa 8.000 persone sono state evacuate nella sola La Teste-de-Buch, che si trova circa 50 chilometri a sudovest di Bordeaux e ha circa 26mila abitanti.

Il presidente della Gironda, Jean-Luc Gleyze, ha detto a BBC che gli incendi si stanno espandendo soprattutto a La Teste-de-Buch e a Landiras, circa 35 chilometri a sudest di Bordeaux. Le alte temperature di questi giorni e il forte vento hanno reso difficoltoso il lavoro dei Vigili del Fuoco: «Si trovano a lottare contro fiamme che crescono e crescono, talvolta raggiungendo altezze notevoli». In buona parte della Francia sono previste temperature alte anche nei prossimi giorni, non solo nel sudovest: a Brest, sulla costa nordoccidentale, ci sono stati 40 °C, una temperatura molto al di sopra della media di luglio.