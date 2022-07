In Europa continuano il caldo e gli incendi

In Francia e in Marocco i boschi in cui si sono sviluppati i grandi incendi dell’ultima settimana continuano a bruciare, in Spagna ce ne sono di nuovi e così in Grecia: le alte temperature dovute all’ondata di calore che sta interessando l’Europa occidentale e meridionale favoriscono le fiamme.

Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha detto che è bruciato un territorio di 100 chilometri quadrati nella zona a sud di Bordeaux, nel sud-ovest del paese, compresa una porzione dei boschi nei pressi della dune du Pilat, una enorme duna di sabbia sul mare visitata da molti turisti. 14mila persone sono stati evacuati dalla zona. Secondo le previsioni, le temperature massime dell’ondata di calore saranno raggiunte lunedì in Francia: in molte località si supereranno i 40 °C. Per 38 dei 96 dipartimenti in cui è diviso il paese è stata diffusa un’allerta “arancione”, che segnala ai residenti di fare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche.

In Spagna si è sviluppata una serie di incendi in diverse parti del paese, dalla Galizia, al nord, all’Estremadura, nel sud, passando per la Castiglia. Più di tremila persone sono state evacuate per un grande incendio boschivo vicino a Mijas, nella provincia di Malaga, città costiera dell’Andalusia. Secondo l’Instituto de Salud Carlos III, un centro di ricerca pubblico, l’ondata di calore ha causato la morte di almeno 360 persone.

Wildfires raged in southwestern France and Spain, forcing thousands of people to be evacuated from their homes as blistering summer temperatures put authorities on alert in parts of Europe https://t.co/6NgHRX8h2m pic.twitter.com/3I6xBahXSX — Reuters (@Reuters) July 16, 2022

Gli incendi che si erano sviluppati a zona a nord-est di Porto, in Portogallo, sono stati contenuti, anche grazie all’abbassamento delle temperature sabato. Tuttavia a Foz Coa, vicino al confine con la Spagna, un canadair è precipitato e il pilota è morto. Dall’inizio dell’anno a metà giugno sono bruciati quasi 40 chilometri quadrati di boschi nel paese, più del triplo di quelli bruciati nello stesso periodo l’anno scorso: nell’ultima settimana ne sono bruciati altri 20. Tra il 7 e il 13 luglio, secondo il ministero della Salute portoghese, almeno 238 persone sono morte a causa dell’ondata di calore, soprattutto anziani: in quei giorni in alcune parti del paese si sono raggiunti i 47 °C.

Altri paesi colpiti dagli incendi di questi giorni sono la Grecia, in particolare la zona di Feriza, circa 50 chilometri a sud-est di Atene, e la costa settentrionale di Creta, e il Marocco, dove numerosi villaggi sono stati evacuati nelle regioni di Larache, Ouazzane, Taza e Tétouan e almeno una persona è morta.

Le ondate di calore e la siccità che hanno favorito la diffusione e l’estensione di tutti questi incendi sono rese più frequenti e intense dal cambiamento climatico causato dal riscaldamento globale, dovuto alle emissioni causate dalle attività umane sul pianeta. Per questi motivi, secondo un rapporto delle Nazioni Unite dello scorso febbraio, nei prossimi 28 anni la diffusione di incendi boschivi aumenterà del 30 per cento.