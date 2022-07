C’è già una partita decisiva per l’Italia femminile di calcio

La Nazionale di calcio femminile gioca stasera alle 18 contro l’Islanda la sua seconda partita degli Europei femminili. Dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita domenica all’esordio contro la Francia, la Nazionale italiana non può più perdere: se lo farà, verrà matematicamente eliminata dalla fase a gironi con una giornata di anticipo. In caso di pareggio continuerà a rimanere in corsa per la qualificazione alla fase successiva, ma per capire come cambierà la classifica dovrà aspettare il risultato di Francia-Belgio, in programma sempre oggi alle 21.

L’Italia si era presentata al torneo come possibile sorpresa, dietro le sei grandi favorite: per questo la sconfitta contro la Francia (tra le favorite) era stata in un certo senso prevedibile, ma allo stesso tempo anche molto dura, considerato il risultato finale della partita. La gara ha mostrato l’inferiorità atletica, tecnica e tattica della Nazionale italiana, in particolar modo nel primo tempo: nella storia dell’Europeo nessuna squadra aveva mai subìto 5 gol nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo l’Italia ha reagito, ma ormai la partita era compromessa.

«La risposta nel secondo tempo contro la Francia è stata buona. Dobbiamo capire cosa è andato storto, imparare dai nostri errori, lavorare sodo e guardare avanti: le prossime due partite sono fondamentali» ha poi detto la commissaria tecnica Milena Bertolini in conferenza stampa.

Rispetto alla partita con la Francia, nella formazione titolare di stasera dovrebbe cambiare il centrocampo, con Simonetti e Rosucci al posto di Galli e Giugliano. Gama e Linari saranno le centrali di difesa, Bartoli e Boattin le terzine. In attacco Girelli centravanti affiancata da Bergamaschi e Bonansea, come all’esordio.

Italia-Islanda non giocano contro da vent’anni in una partita ufficiale, ma ad aprile di un anno fa fecero due amichevoli nel giro di pochi giorni: la prima la vinse l’Italia, la seconda finì in pareggio. Nella storia del torneo, l’Islanda ha vinto soltanto una partita su undici disputate. All’esordio in Inghilterra ha pareggiato 1-1 contro il Belgio. Con il punto ottenuto, non può né essere eliminata né qualificarsi ai quarti di finale, con qualsiasi risultato: dovrà aspettare in ogni caso l’ultima giornata.

Tre le calciatrici islandesi, diverse hanno giocato o giocano in Italia. L’attaccante Berglind Björg Thorvaldsdóttir ha giocato con Verona e Milan. Hallbera Gudný Gísladóttir, centrale di difesa, trascorse a Sassari un stagione nel 2014. Guðný Árnadóttir e Sara Björk Gunnarsdóttir sono rispettivamente di Milan e Juventus (quest’ultima è stata ingaggiata nelle scorse settimane dal Lione campione d’Europa).

Italia-Islanda si gioca all’Academy Stadium di Manchester e verrà trasmessa in diretta dalla Rai e da Sky.