L’Italia è stata battuta 5-1 dalla Francia all’esordio negli Europei di calcio femminili

La Nazionale femminile di calcio è stata battuta 5-1 dalla Francia nella sua prima partita agli Europei in Inghilterra. L’Italia era sfavorita e nella sua storia non aveva mai battuto la Francia, che era largamente favorita e lo ha confermato controllando il campo per gran parte dell’incontro, oltre a dimostrarsi superiore sia fisicamente che tecnicamente. I suoi cinque gol li ha segnati tutti nel primo tempo, con Geyoro, Katoto e Cascarino.

La reazione dell’Italia è arrivata soltanto a secondo tempo inoltrato. Dopo diverse occasioni non sfruttate, il suo unico gol della partita è stato segnato di testa da Martina Piemonte, attaccante del Milan da poco entrata in campo al posto di Arianna Caruso.

Con la sconfitta all’esordio l’Italia è ultima nel Gruppo D, dietro a Francia, Belgio e Islanda, con quest’ultime due che nel pomeriggio hanno pareggiato. La sua prossima partita è in programma giovedì sera a Manchester contro l’Islanda.