Indovinare un paese da una strada qualsiasi

GeoGuessr è un gioco online che esiste dal 2013 e richiede soltanto l’utilizzo di un browser. Esistono diverse modalità di gioco ma l’obiettivo, in sostanza, è indovinare l’area geografica da cui è tratta un’immagine di Google Street View scelta casualmente e mostrata dal software, collocando correttamente una bandierina su una mappa del mondo. Più la bandierina è vicina al luogo esatto in cui una delle automobili di Google scattò l’immagine, più punti si ottengono. Azzeccare anche solo il paese può sembrare impossibile, ma con un po’ di pratica di solito i progressi arrivano.

Sebbene noto da tempo a una nicchia di appassionati, GeoGuessr ha ricevuto nelle ultime settimane nuove ed estese attenzioni sui social e sui media americani per via delle notevoli abilità mostrate sui social da alcuni giovani giocatori tra cui un popolare tiktoker americano di 23 anni, Trevor Rainbolt. E già durante la pandemia, dato il maggior tempo trascorso in casa dalle persone, la popolarità del gioco era tornata a crescere dopo anni in cui aveva smesso di suscitare l’interesse e la curiosità generati all’inizio.

La difficoltà di GeoGuessr sta nel fatto che nella maggior parte dei casi le immagini sembrano prive di qualsiasi dettaglio significativo, utile a capire il luogo da cui sono tratte. Uno spiraglio di luce in fondo a una galleria buia, per esempio, o un tratto di asfalto privo di vegetazione intorno potrebbero trovarsi in punti del mondo distantissimi tra loro. Eppure giocatori come Rainbolt, i cui video su TikTok e su altre piattaforme ottengono milioni di visualizzazioni e apprezzamenti, riescono a individuare il luogo con un’approssimazione minima e in brevissimo tempo, mantenendo una percentuale impressionante di successo.

«Questo sarà tipo il sud delle Filippine», o «questa sembra la Svizzera, a meno che non sia il Giappone… sì, è in Giappone», commenta per esempio Rainbolt durante una rapida sessione di gioco, portando il cursore su un punto della mappa che dista di solito non più di qualche decina di chilometri dal luogo esatto. Rainbolt è cresciuto in Arkansas e non ha mai visitato alcun luogo fuori dal Nord America.

GeoGuessr fu fondato nel 2013 da Anton Wallén, un consulente informatico svedese, e diventò un fenomeno piuttosto virale tra persone che si sfidavano online misurando le loro conoscenze di geografia. Nel giro di poco tempo cominciarono a circolare su YouTube le registrazioni delle sessioni di gioco di persone abilissime a interpretare in modo corretto anche i dettagli apparentemente più insignificanti di quelle immagini tratte da Google Street View.

Oggi GeoGuessr è un’azienda formata da 25 persone con sede a Stoccolma, e per giocare è necessario avere un account: gli utenti registrati sono 40 milioni, e alcuni di questi pagano un abbonamento mensile da due dollari per avere la possibilità di giocare senza limiti giornalieri. Come detto al New York Times dal responsabile delle comunicazioni dell’azienda Filip Antell, le entrate servono a pagare gli sviluppatori e anche Google, che addebita a GeoGuessr le spese per l’utilizzo del software.

Come chiarito dagli appassionati del gioco e dallo stesso Rainbolt, l’abilità richiesta per indovinare le risposte è riconoscere il maggior numero di indizi presenti nelle immagini. Alcuni sono «meta-testuali» e abbastanza da addetti, e fanno riferimento al modo in cui Google effettua le riprese delle strade per il suo servizio Street View. Le immagini di miglior qualità, per esempio, sono quelle ricavate tramite le telecamere di ultima generazione, che però non sono disponibili in tutti i paesi coperti dal servizio.

Altri indizi sono il colore della Google car, che cambia di paese in paese (è bianca in Canada, per esempio, e nera in Argentina), o la prossimità di una macchina della polizia in Tunisia e in Nigeria, dove la Google car era scortata per ragioni di privacy durante le riprese. In Germania, invece, per una richiesta di tutela della privacy presentata nel 2009 da 244 mila residenti, le immagini di molte abitazioni sono offuscate.

Two Google Car fun facts: • A police escort follows every Google Earth car in Tunisia and Nigeria (for privacy purposes)

Attraverso l’interpretazione di molti altri dettagli, come per esempio il tipo di targhe delle macchine, segnali stradali e marciapiedi, Rainbolt è persino in grado di fornire risposte corrette senza nemmeno bisogno di guardare le immagini. In alcuni video ha mostrato come ci riesce, da bendato, avvalendosi soltanto delle descrizioni fornite da un collaboratore. «Una volta gli ho chiesto come avesse fatto a indovinare il Belgio dopo circa mezzo secondo, e ha risposto “dall’architettura”: l’unica cosa inquadrata era un capannone», ha scritto un utente su Reddit qualche tempo fa.

Rainbolt ha utilizzato la sua abilità a giocare a GeoGuessr per ottenere molta popolarità attraverso i suoi canali social, dove oltre a pubblicare i video delle sessioni di gioco interagisce spesso con il pubblico durante sessioni trasmesse in streaming. Ha spiegato di non essere infallibile, e che un errore comune tra i migliori giocatori è scambiare gli Stati Uniti con il Canada, o la Repubblica Ceca con la Slovacchia. «Sinceramente, non ho avuto alcuna vita sociale nell’ultimo anno», ha detto Rainbolt al New York Times, spiegando che durante la pandemia trascorreva 4-5 ore al giorno a studiare il paesaggio di singoli paesi per memorizzarli.

Non si ritiene il miglior giocatore di GeoGuessr al mondo, titolo che attribuisce a Geostique: è un utente dei Paesi Bassi noto tra gli appassionati del gioco non soltanto per la rapidità delle sue risposte ma soprattutto per la straordinaria precisione (a volte la distanza tra il luogo dell’immagine e il punto da lui collocato sulla mappa è di poche centinaia di metri).

A Rainbolt viene largamente riconosciuto il merito di aver reso popolare GeoGuessr tra molte persone che ne ignoravano l’esistenza, attraverso video in cui applica anche in altri contesti le competenze da lui sviluppate in anni di gioco. In alcuni video, per esempio, mostra di sapere individuare il paese in cui è girato un videoclip musicale a partire dall’analisi di un fotogramma in cui sia visibile una porzione di paesaggio.

In un altro video diventato virale è riuscito a individuare una strada in Nevada osservando le riprese effettuate da una persona alla guida della propria macchina e con una videocamera puntata all’interno dell’abitacolo. «Se mai dovessi scomparire, spero che qualcuno assuma questo ragazzo per conto mio», ha commentato un utente su Twitter.