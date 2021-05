Ci sono persone che fanno finta di essere formiche su Facebook

Per molte persone, soprattutto quelle che fanno un lavoro d’ufficio, il coronavirus ha cambiato il rapporto con il tempo libero. Durante i periodi di maggiori restrizioni, in tanti si sono trovati nuovi hobby o hanno passato più tempo del solito davanti a uno schermo, mentre i confini tra lavoro e vita privata, già deformati da email, smartphone e app, si sono assottigliati ulteriormente. Secondo Pietro Minto, autore dell’apprezzata newsletter di divagazione culturale Link Molto Belli, è un buon momento per riscoprire la noia, intesa come condizione positiva e imparare a coltivarla: lo ha spiegato nel suo primo libro, Come annoiarsi meglio (Amazon – Bookdealer – IBS), che è una via di mezzo tra un saggio informale sulla cultura contemporanea e un manuale di auto-aiuto, con tanto di esercizi pratici.

Ne pubblichiamo un estratto, il capitolo intitolato “Non fare niente in tutti i mondi possibili”, che parla in particolare di modi molto particolari di annoiarsi, come fare finta di essere una formica in un gruppo di Facebook.

***

E così abbiamo rovinato questo mondo, inquinando l’aria e riempiendo l’etere di impulsi, impegni, pericoli e ansie. Alla disperata ricerca di cantucci in cui isolarci e permetterci un po’ di piacevole nulla, ci siamo accorti di un dettaglio: esistono altri mondi, infiniti e personalizzabili, in cui ritirarsi da soli o in compagnia. Nuovi mondi che, per una volta, non sono da colonizzare ma da trattare come valvola di sfogo o rifugio. E quindi da proteggere, al massimo. La rete si è così riempita di esperimenti e comunità diversissime ma accomunate dalla ricerca di una vita più semplice, divertente e volutamente noiosa. Una generazione che ha visto le proprie prospettive lavorative ed economiche infrangersi almeno un paio di volte in pochi lustri – dall’11 settembre 2001 passando alla crisi del 2008, per arrivare al 2020 – ha reagito come poteva: ribellandosi al mondo «reale» e cercando luoghi migliori, seppur impalpabili.

Utopie come quella della blockchain, su cui si basano le criptovalute tipo i Bitcoin, non potevano che nascere dopo il 2008, quando il mercato finanziario si dimostrò per l’ennesima volta instabile e inaffidabile, un circolo vizioso nel quale, peraltro, a pagare non furono mai i responsabili ma i cittadini, costretti a salvare gli stessi istituti di credito che avevano causato il disastro. Immaginatevi questa scena: è il 2008, Lehman Brothers ha chiuso da poco i battenti e un anonimo e misterioso gruppo di ricercatori, sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, si inventa una valuta digitale senza banche centrali né padroni. L’upload delle nostre vite su internet era già iniziato, e si preparava a ricevere una notevole accelerazione grazie alla diffusione degli smartphone: perché non usare i computer per costruirci il nostro nuovo, piccolo «ordine mondiale»?

Per farlo non serve essere matematici geniali: qualsiasi fuga dalla realtà può servire, anche la più minuscola. Circa 1,9 milioni di persone, per esempio, si sono iscritte a un gruppo Facebook – chiuso e piuttosto protetto, nonostante i folli numeri – in cui i partecipanti fanno finta di essere formiche in un formicaio. «A group where we all pretend to be ants in an ant colony» è un gruppo chiuso di Facebook a cui si accede chiedendo il permesso agli amministratori, e che è salito alla ribalta nell’aprile del 2020, nel pieno della prima ondata di Covid-19, facendosi notare sin da subito perché, qualora non fossi stato chiaro, è un gruppo in cui tutti i partecipanti fanno finta di essere formiche. Cosa succede in uno spazio simile? Per esempio qualcuno posta la foto di una fogliolina e centinaia di persone commentano «Lift», ovvero alza. Qualcuno scrive che un tunnel è crollato e tutti rispondono «Dig», scava. Qualcuno si comporta male? Allora la risposta è «Bite», morsica. Il successo di questo gruppo interseca molti livelli e piani del «discorso» online: ha i meccanismi tipici di una trollata ben congeniata e l’umorismo sospeso tra la disperazione e il nonsense di siti come 4chan, eppure la sua natura così aliena e monotona l’ha reso un ottimo passatempo per una società traumatizzata e ferita, destinata a un lungo inverno pandemico. Fare la formica su Facebook non ha alcun senso ed è un’oggettiva e imperdonabile perdita di tempo. Esattamente come qualsiasi cosa abbiate fatto nelle ultime 24 ore sui social network. Provare un nuovo filtro, condividere la canzone dell’artista morto della giornata, toccare due volte la foto di un influencer per dargli un like. Siamo tutti la formica insignificante di qualcun altro, abituati a completare un limitatissimo numero di task per mantenere il nostro ruolo nel mondo e compiacere una qualche regina. Perché dunque non aggiungere dimensioni sconosciute a questa condizione e fare scacco matto? Ora sei una formica su Facebook. Con te, quasi due milioni di formiche. Alza, mordi, scava.