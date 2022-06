Netflix farà un reality show ispirato a “Squid Game”

Netflix ha annunciato che farà un reality show ispirato alla sua serie coreana Squid Game, la più vista di tutti i tempi sulla piattaforma, che racconta la storia di un distopico gioco di sopravvivenza i cui partecipanti devono superare prove sadiche e cruente, fino a uccidersi l’un l’altro per ottenere un ricchissimo premio in denaro. Netflix sta reclutando 456 concorrenti, come quelli della serie, e ha già fatto sapere che il premio per il vincitore sarà il più alto mai messo in palio in un programma del genere: oltre 4 milioni di euro.

Naturalmente il reality show di Netflix non metterà a rischio la vita di nessuno e sarà solo ispirato alla serie, sul cui successo l’azienda sta evidentemente cercando di puntare anche per recuperare abbonati dopo il recente calo. Nell’annuncio, Netflix ha scritto che “il Front Man” (il personaggio della serie a capo dell’organizzazione del gioco) sta cercando partecipanti da qualsiasi parte del mondo che parlino inglese: dovranno avere almeno 21 anni ed essere disponibili a dedicare quattro settimane alle riprese, all’inizio del 2023.

Quando uscì, nel settembre 2021, Squid Game ebbe un successo immediato e fu visto da 111 milioni di persone solo nei primi 28 giorni. Il protagonista è Seong Gi-hun, un uomo in gravi difficoltà economiche che si trova a firmare un contratto per partecipare – insieme ad altre 455 persone perlopiù oppresse dai debiti come lui – a una serie di sfide con un premio multimilionario per il vincitore. Quello che i partecipanti non sanno prima di iniziare il gioco, e che diventa chiaro dalla prima puntata, è che i giochi sono mortali, cioè il vincitore sarà l’ultimo sopravvissuto.

L’annuncio di Netflix ha attirato qualche commento sorpreso e sarcastico, visto che in Squid Game il violento spettacolo messo in scena dai partecipanti, disperati economicamente, è organizzato per il divertimento di un gruppo di ricchi sadici. Non si sa ancora in cosa consisteranno i giochi del reality, che saranno evidentemente privati della componente violenta e manterranno con ogni probabilità quelle di intelligenza, agilità e forza fisica.

Il reality show si chiamerà Squid Game: The Challenge (Squid Game: la sfida) e avrà 10 episodi. Brandon Riegg, dirigente di Netflix che si occupa di documentari e programmi senza copione, l’ha definito una «grandiosa competizione» e un «esperimento sociale». L’annuncio invece dice: «strategie, alleanze e personalità verranno messe alla prova mentre i concorrenti vengono eliminati. La posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote».

Netflix ha anche annunciato da poco che la serie verrà rinnovata per una seconda stagione. Ad aprile la piattaforma aveva 221,6 milioni di abbonati paganti, ma aveva comunicato di aver perso nel trimestre precedente 200mila abbonati a livello globale – a fronte di un incremento previsto di 2,5 milioni – e di prevedere la perdita, per il trimestre in corso, di altri 2 milioni. Netflix ha attribuito le perdite alla crescente concorrenza, ma anche alla frequente condivisione degli account con persone al di fuori dai propri nuclei famigliari.