I tre prigionieri condannati a morte da un tribunale filorusso

Giovedì un tribunale nella repubblica autoproclamata di Donetsk, di fatto controllato dalle forze russe, ha condannato a morte tre persone – due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, e un cittadino marocchino, Brahim Saaudun – che combattevano contro la Russia assieme all’esercito ucraino. Aslin e Pinner erano stati catturati lo scorso aprile a Mariupol durante la battaglia per il controllo della città, Saaudun invece era stato arrestato lo scorso marzo nell’est dell’Ucraina.

Sono stati accusati, e per questo condannati, di essere mercenari e colpevoli di vari reati, tra cui quello di terrorismo. La loro condanna – emessa da un tribunale non riconosciuto a livello internazionale, in un territorio occupato la cui legittimità è riconosciuta solo dalla Russia – ha creato ampie reazioni a livello internazionale: Liz Truss, la ministra degli Esteri britannica, l’ha definito un «processo farsa senza nessuna legittimità».

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.

They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.

My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.

— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022