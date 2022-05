C’è una nuova serie tv di Star Wars

Da venerdì 27 maggio è disponibile sulla piattaforma in streaming Disney+ una nuova serie tv ambientata nell’universo di Star Wars: si chiama un po’ didascalicamente Obi-Wan Kenobi e ha come protagonista uno dei personaggi secondari più apprezzati di tutta la saga, il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor.

La serie era una delle più attese da fan e addetti ai lavori fra quelle prodotte da Disney: sia per il ritorno di un personaggio come Obi-Wan, finora mai ripreso nei film e nelle serie prodotte da Disney, sia perché a interpretarlo è lo stesso famoso attore che l’aveva interpretato nella seconda trilogia cinematografica, e sia perché l’azienda sembra averci puntato moltissimo. Da anni si parla di un budget ingentissimo per la realizzazione della serie, che ha sei episodi.

Disney inoltre ha scelto di lanciarla proprio nel giorno in cui Netflix ha diffuso il suo prodotto più forte degli ultimi anni, la quarta stagione della serie Stranger Things.

Obi-Wan Kenobi è ambientato in un periodo a cavallo fra la trilogia dei prequel, uscita fra 1999 e 2005, e la trilogia originale, cioè i film usciti fra 1977 e 1983. È un periodo già esplorato da due film spinoff della saga, il celebrato Rogue One e il molto meno apprezzato Solo, ma con Obi-Wan è la prima volta che Disney tenta di legare in maniera più esplicita le prime due trilogie.

Dentro Obi-Wan Kenobi si ritrovano moltissimi attori che hanno recitato nella trilogia dei prequel – fra cui anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader – e viene riproposta anche l’estetica morbida e pulitissima di alcune città e astronavi, molto diversa da quella della prima e dell’ultima trilogia, squadrata e decisamente più sgangherata.

La serie inizia dieci anni dopo che la maggior parte dei Jedi è stata uccisa dall’imperatore Palpatine, come si vede nelle scene finali dell’ultimo film della trilogia dei prequel, La vendetta dei Sith. Obi-Wan è uno dei pochissimi sopravvissuti e vive in clandestinità su Tatooine, dove lavora come operaio in una catena di macellazione e segue a distanza la crescita di Luke Skywalker, figlio del suo ex allievo Anakin Skywalker, cioè Darth Vader. Obi-Wan però deve anche nascondersi da un gruppo di collaboratori dell’Imperatore che sta cercando i Jedi sopravvissuti, gli Inquisitori Sith, e nel corso della prima puntata riceverà anche una richiesta dai genitori adottivi della Principessa Leia, anche lei ancora bambina.

I vari legami di parentela e i fatti che precedono la serie sono spiegati più volte nella prima puntata di Obi-Wan Kenobi, a volte in maniera un po’ didascalica. Prima della puntata è stato inoltre inserito un riassunto di quattro minuti dei fatti principali della trilogia dei prequel, che si conclude con la trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader e la decisione di Obi-Wan di nascondere i figli di Anakin/Darth Vader, Luke e Leia, in pianeti remotissimi, affinché non li trovi e li converta al Lato Oscuro.

È ancora presto per capire come la serie sarà accolta dai critici: Disney non ha diffuso ai giornalisti i primi episodi della serie in anticipo, e i prossimi usciranno una volta a settimana da qui a fine giugno. I primi commenti sembrano comunque piuttosto positivi: fra i punti di forza vengono citati la bravura di McGregor e dell’attrice che interpreta la principessa Leia, Vivien Lyra Blair, finora nota soprattutto per il film di Netflix Birdbox. Fra le prime recensioni ce n’è anche qualcuna meno positiva: la rivista cinematografica Deadline, per esempio, scrive che le prime due puntate della serie contengono «quasi solo nostalgia non diluita» e «non proprio una grande storia».

Per Obi-Wan Kenobi sarà comunque difficile ottenere un’approvazione simile a quella che aveva avuto The Mandalorian, l’unico prodotto Disney degli ultimi anni di una certa ambiziosità, fra quelli ambientati nell’universo di Star Wars, e rapidamente diventato sia un successo commerciale sia un modello da seguire per lo sviluppo di altre serie.

Gli appassionati di Star Wars sembrano comunque piuttosto entusiasti di Obi-Wan Kenobi e stanno già condividendo online alcuni riferimenti non evidentissimi ad altri film o serie della saga trovati nei primi due episodi: il più evidente è un’astronave giocattolo che Obi-Wan cerca di consegnare di nascosto a Luke Skywalker, molto simile a un modello con cui Luke Skywalker gioca nel primissimo film della saga, Una nuova speranza.