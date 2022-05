In una scuola elementare di Uvalde, in Texas, 14 bambini e un insegnante sono morti in una sparatoria. Lo ha detto durante una conferenza stampa il governatore del Texas Greg Abbott. Sempre Abbott ha detto che a sparare è stato un 18enne, su cui al momento non ci sono altre informazioni, e che il 18enne è poi stato ucciso. Uvalde è una città di 15mila abitanti vicino al confine col Messico e la scuola è la Robb Elementary, le cui lezioni sarebbero dovute finire tra pochi giorni. Per il momento, oltre alle poche cose dette da Abbott ci sono poche altre informazioni confermate.

Breaking News: A gunman killed 14 children and a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas, Gov. Greg Abbott said. The 18-year-old suspect was also killed. https://t.co/5zJTcrL1NK

— The New York Times (@nytimes) May 24, 2022