Milano si prepara alla festa per lo Scudetto

Oggi alla fine della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A si saprà quale squadra vincerà lo Scudetto tra Milan e Inter, che giocheranno in contemporanea alle 18: l’Inter in casa, contro la Sampdoria, il Milan a Sassuolo. Al Milan per vincere lo Scudetto basterebbe un pareggio, mentre l’Inter dovrebbe per forza battere la Sampdoria e sperare in un risultato sfavorevole per la storica rivale nell’altra partita. Qualunque sia il risultato, Milano si sta preparando a vedere grossi festeggiamenti.

Se vincesse l’Inter, i festeggiamenti comincerebbero subito a partire dallo Stadio Giuseppe Meazza, conosciuto più semplicemente come San Siro, e proseguirebbero per tutta la serata con il consueto giro della squadra sull’autobus scoperto per salutare la città. Se invece fosse il Milan a vincere, è facile immaginare che Milano si riempierebbe subito di auto e tifosi con bandiere rossonere, ma è più probabile che il grosso dei festeggiamenti sarebbe concentrato lunedì, col giro in autobus dalla sede del club fino in Piazza Duomo, passando dal Castello Sforzesco.

Quest’anno infatti a Milano non è stato predisposto nessun maxischermo per poter vedere la partita del Milan fuori casa. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana aveva dato disponibilità per farne allestire uno in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, ma in Questura non è pervenuta alcuna richiesta da parte del club calcistico, e il Comune non sembra aver preso iniziativa per predisporne uno. A ogni modo, nella sede del club di Casa Milan, nel quartiere Portello, è previsto un raduno ristretto con alcuni ospiti, tra cui Rkomi, Irama, Massimo Boldi, Renato Pozzetto e Fabio Volo: Casa Milan potrebbe già ospitare una festa con i giocatori al rientro dalla trasferta, secondo i giornali.

Intanto per oggi ATM, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici a Milano, ha fatto sapere che poco prima della fine della partita dell’Inter chiuderà su disposizione della Questura le stazioni della linea metropolitana M5 (la “lilla”) di San Siro Ippodromo e di Segesta. In alternativa si potranno usare le stazioni di San Siro Stadio e Lotto, sempre sulla M5, oppure raggiungere la stazione M1 di Lotto, sulla linea rossa, in circa 15 minuti a piedi. Sarà potenziata la circolazione dei bus 90/91 e quella dei tram della linea 16, che però come altre linee subirà alcune variazioni. Nel frattempo è stato previsto un servizio di navette per il collegamento del parcheggio di Lampugnano allo stadio.

