Com’è possibile che fallisca un casinò? E cosa succede se fallisce un casinò in una città che si fondava interamente sull’esistenza di quel casinò?

Il 27 luglio 2018 a Campione d’Italia, una piccola exclave italiana circondata dalla Svizzera, ha chiuso per fallimento una delle più grandi case da gioco d’Europa, inaugurata nel 1917, lasciando improvvisamente senza lavoro 486 dipendenti

su una popolazione comunale di poco meno di duemila persone. Per quella piccola comunità fu un evento catastrofico, anche perché nel giro di pochi mesi chiusero anche l’azienda turistica locale, l’asilo comunale, la casa degli anziani. I dipendenti del comune scesero da oltre cento ad appena quindici unità. L’intero paese si bloccò: cessarono la

manutenzione del verde e il ritiro dei rifiuti speciali. Fu anche un evento a cui era difficile trovare una spiegazione: se il banco vince sempre, come fa a fallire?

La notevole storia del fallimento del casinò di Campione d’Italia è stata indagata per mesi sul campo e poi raccontata da Lorenzo Faggi, autore e documentarista, in un podcast prodotto dal Post che uscirà martedì 24 maggio. Si intitola La fabbrica dei soldi e si potrà ascoltare gratuitamente sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. Di seguito, intanto, il trailer.